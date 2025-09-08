Live
Forrnak az indulatok az monzai futamot követően. A nemzetközi sajtó a győztes Max Verstappen dicsérete mellett a McLaren botrányos csapatsorrendjéről ír a a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíj után.

Ha Lando Norris idén világbajnok lesz, akkor küldeni kell egy csekket nagyon sok nullával Andrea Stellának, a McLaren csapatfőnökének, aki utasította Oscar Piastrit, hogy engedje el csapattársát" – olvasható a nemzetközi sajtóban az Olasz Nagydíjat követően.

A McLaren döntése miatt nem lehetett boldog Oscar Piastri, annál inkább Lando Norris
Fotó: FEDERICO MANONI / NurPhoto

Botrányos csapatsorrend a McLarennél

Hollandia:
De Telegraaf:
„Verstappen megtalálta a régi sebességét Monzában, és a világ egyik leggyorsabb pályáján megnyerte a Forma-1 leggyorsabb versenyét."

AD:
„Max Verstappen gálaelőadást tartott Monzában. A négyszeres világbajnok teljesítménye az egész hétvégén pozitív meglepetést jelentett, megtörve a McLarenek egyeduralmát."

Franciaország:
Le Parisien:
„A monzai hétvége egy sporttörténelmi rekorddal indult: Verstappen 1:18.792 perces kört repesztett és 264,682 kilométer/órás átlagsebességet. Aztán simán megnyerte a futamot is."
L'Equipe:
„Verstappen megmutatta milyen a dolce vita a Forma-1-ben. A Red Bull pilótája fölényesen diadalmaskodott az Olasz Nagydíjon és idei harmadik futamgyőzelmét gyűjtötte be."

Nagy-Britannia:
The Sun:
„Verstappen elvette a McLarenek kedvét, amikor a Forma-1 leggyorsabb futamán 19 másodpercet vert Norrisra. A két mclarenes pilótának csak annyi jutott, hogy a csapatsorrenden vitatkozzanak."

Daily Mail:
„Ha Lando Norris idén világbajnok lesz, akkor küldeni kell egy csekket nagyon sok nullával Andrea Stellának, a McLaren csapatfőnökének, aki utasította Oscar Piastrit, hogy engedje el csapattársát."

Mirror:
„Max Verstappen történelmet írt Monzában váratlan diadalával."

Olaszország:
Gazzetta dello Sport:
„Verstappen kihasználta a McLaren hibáit és köszönte szépen. A holland pilóta tökéletes hétvégét produkált az Olasz Nagydíjon az első rajtkocka megszerzésétől a futamgyőzelemig."

Tuttosport:
„Max Verstappen Olaszországban rendkívüli teljesítménnyel tért vissza a siker útjára."

Corriere dello Sport:
„Verstappen uralta a versenyt Monzában, Piastri és Norris csak a második-harmadik helyért csatázhatott" - írja az MTI. 

Spanyolország:
As:
„Verstappen gyorsan elintézte a narancssárga autókat Monzában. Bár a világbajnoki címet várhatóan el fogja veszíteni a McLarenekkel szemben, de a holland pilótát senki sem taszíthatja le a Forma-1 Olümpuszáról"

Sport:
„Verstappen hónapok ót a legjobb teljesítményét nyújtotta az Olasz Nagydíjon. A Red Bull világbajnoka remekül jött el a rajttól és végül 19 másodperccel diadalmaskodott Norris előtt."

Svájc:
Blick:
„Botrányos csapatsorrend a McLarennél."


 

