A McLaren Forma-1-es csapata igazán kényes helyzetbe került: a legnagyobb visszhangot a monzai Olasz Nagydíjon történt utasítás váltotta ki, amikor Oscar Piastrit arra utasították, hogy engedje át a pozícióját Norrisnak.

A McLaren valóban inkább Norrist akarja világbajnoknak?

Fotó: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Nagy visszhangot keltett a McLaren csapatutasítása

A helyzet abból adódott, hogy Norris egy balszerencsés, lassú kerékcsere következtében Oscar Piastri elé került a pályán, noha eredetileg Lando Norris volt előrébb. A csapat a rádión határozottan utasította Piastrit a helycserére, aki rövid ellenkezés után eleget tett a kérésnek:

A lassú boxkiállás a verseny része, nem igazán értem, mi változott meg….

Norris és Piastri végül a második, illetve harmadik helyen értek célba Max Verstappen mögött. Az eredmény azonban másképp is alakulhatott volna a csapattársak között, ha a McLaren nem alkalmaz ellentmondásos csapatutasításokat.

Max Verstappen is értetlenkedett a Red Bullnál – „Aha, csak mert lassú volt a kiállás?”.

Hasonló szituáció már előfordult korábban is: a 2024-es Magyar Nagydíjon Norris hasonló helyzetből húzott előnyt. A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella több alkalommal hangsúlyozta, mindig azt keresik, mi szolgálja leginkább a csapat érdekeit, de elismerte, hogy ezek a helyzetek különösen feszültté teszik a vb-harcot.

Number of pit stops in the last 15 for each McLaren driver that lasted less than 2.25s



Piastri - 7

Norris - 3 pic.twitter.com/J9uVADUYmI — Holiness (@F1BigData) September 21, 2025

A botrányos eset feszültséget keltett, de kifelé egységet mutatnak

A két pilóta eltérően, de nagyon profin kezelte a döntéseket. Norris kijelentette: „Ha fordított helyzet lenne, nekem is ugyanígy kellene cselekednem. Ez mutatja, hogy miért vagyunk jó csapat”, míg Piastri, bár nem volt elégedett az utasítással, hangsúlyozta, hogy a csapat az elsődleges.

Az esetet követő belső megbeszélések során Piastri elmondta, hogy „a csapat most már nagyon tisztán látja, hogyan akarunk versenyezni egymás ellen a hátralévő futamokon” – tehát igyekeznek minden pilóta számára egyértelmű, átlátható szabályokat lefektetni.

Mindkét pilóta megerősítette, hogy a monzai botrányt követően részletes egyeztetések zajlottak le a csapat vezetésével; ezeken a fórumokon minden részletet „átbeszéltek és tisztáztak”, hogy mindenki tudja, hogyan fognak egymás ellen versenyezni a szezon hátralévő részében.

Oscar Piastri a nyilatkozatai alapján elfogadta, hogy „megfelelő indokok” szóltak a sorrend-cseréről, bár megjegyezte: hasonló helyzetben gyors megoldást vár, és minden forgatókönyvet úgysem lehet előre letisztázni.

