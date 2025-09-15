A McLaren Forma-1-es csapata hétfőn jelentette be, hogy szerződést kötött a Motullal, amely a következő idénytől nagy teljesítményű váltókenőanyagokat biztosít majd a címvédő számára. A két márka közös értékek mentén találkozik: mindkettő számára a technikai kiválóság és az innováció áll a középpontban, emellett büszke múlttal rendelkeznek saját területükön.

A McLaren 2026-tól újabb világhírű márkával erősíti partneri körét

Fotó: MARCO BERTORELLO / POOL

Fontos együttműködést jelentett be a McLaren

„Örömmel üdvözöljük a Motult a McLaren Formula-1-es csapatánál. A Motul büszke múltra tekinthet vissza az innováció és a műszaki precizitás terén, amik szorosan tükrözik a saját örökségünket is. Izgatottan várjuk, hogy együtt dolgozhassunk ebben az izgalmas partnerségben” – mondta Nick Martin, a McLaren kereskedelmi igazgatója.

A McLarennek minden esélye megvan, hogy idén megvédje a konstruktőri vb-címét, sőt erre már a következő nagydíjon sor kerülhet Azerbajdzsánban, ami komoly ütőkártya lehet a 2026-os motorszabályok bevezetése előtt.

A Motul nagy múlttal rendelkezik a motorsportban, korábban a Le Mans-i 24 órás versenyen, a WEC-ben, a MotoGP-ben, a Dakar-raliban és az F1-ben is jelen volt, mint beszállító partner.

Andreea Culcea, a Motul márka- és kommunikációs vezetője hangsúlyozta: „Ez a partnerség a McLarennel a Motul visszatérését jelenti a Forma-1-be, abba a szakágba, ahol történelmünk néhány legizgalmasabb pillanatát írtuk. Nagyszerű lehetőség ez arra, hogy egyesítsük tudásunkat a teljesítmény és az innováció érdekében. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy folyadékaink hozzájárulhatnak a világ egyik legrangosabb versenycsapatának kiemelkedő teljesítményéhez.”