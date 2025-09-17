Live
Nem akar csitulni a botrány. A korábbi Haas-főnök, Günther Steiner szerint nem Lando Norrist favorizálta a McLaren az olasz futamon, csak túlságosan fair akart lenni a csapat. Kérdés, hogy jó döntés született-e?

A 2024-es Olasz Nagydíjon látott McLaren-csapatutasítás még mindig foglalkoztatja a Forma-1-es szakértőket. 

Günther Steiner sem ért egyet a McLaren döntésével
Günther Steiner sem ért egyet a McLaren döntésével 
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto


Nem csitul a McLaren-botrány

A korábbi Haas-csapatfőnök, Günther Steiner most kifejtette véleményét az Oscar Piastri és Lando Norris közötti pozíciócsere kapcsán.

Bár többen Norris favorizálását sejtették a döntés mögött, Steiner másként látja a helyzetet - írja a Motorsport.  

„Nem hiszem, hogy erről lenne szó" – nyilatkozta a The Red Flags podcastben. 

Szerintem egyszerűen túlgondolták a fairség kérdését. Már nem Landót és Oscart látják, hanem csak két autót. Azt mondják maguknak, hogy mindennek igazságosnak kell lennie. Csakhogy az élet nem mindig igazságos.

