A 2024-es Olasz Nagydíjon látott McLaren-csapatutasítás még mindig foglalkoztatja a Forma-1-es szakértőket.
A korábbi Haas-csapatfőnök, Günther Steiner most kifejtette véleményét az Oscar Piastri és Lando Norris közötti pozíciócsere kapcsán.
Bár többen Norris favorizálását sejtették a döntés mögött, Steiner másként látja a helyzetet - írja a Motorsport.
„Nem hiszem, hogy erről lenne szó" – nyilatkozta a The Red Flags podcastben.
Szerintem egyszerűen túlgondolták a fairség kérdését. Már nem Landót és Oscart látják, hanem csak két autót. Azt mondják maguknak, hogy mindennek igazságosnak kell lennie. Csakhogy az élet nem mindig igazságos.