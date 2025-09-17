A 2024-es Olasz Nagydíjon látott McLaren-csapatutasítás még mindig foglalkoztatja a Forma-1-es szakértőket.

Günther Steiner sem ért egyet a McLaren döntésével

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto



Nem csitul a McLaren-botrány

A korábbi Haas-csapatfőnök, Günther Steiner most kifejtette véleményét az Oscar Piastri és Lando Norris közötti pozíciócsere kapcsán.

Bár többen Norris favorizálását sejtették a döntés mögött, Steiner másként látja a helyzetet - írja a Motorsport.

„Nem hiszem, hogy erről lenne szó" – nyilatkozta a The Red Flags podcastben.