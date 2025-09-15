Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat az ukrajnai konfliktusban: Oroszország lehet a háború nyertese?

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1 2025-ös szezonjának a küzdelmei az azerbajdzsáni Bakuban folytatódnak ezen a hétvégén. A konstruktőri világbajnoki cím már ezen a futamon eldőlhet, a McLaren megdöntheti az eddigi F1-es rekordot.

A McLaren dominanciája tovább folytatódhat Bakuban, sőt, a wokingi csapat a soron következő versenyhétvégén a konstruktőri vb-címét is bebiztosíthatja. Amennyiben ez megvalósulna, akkor Zak Brownék új rekordot állítanának fel a Forma-1 történetében.

A McLaren Forma-1-es csapata már Bakuban megnyerheti a konstruktőri vb-címet
A McLaren Forma-1-es csapata már Bakuban megnyerheti a konstruktőri vb-címet
Fotó: GONGORA / NurPhoto

A McLaren már Bakuban rekordot dönthet

A 617 pontos McLaren jelenleg 337 ponttal vezeti a konstruktőri pontversenyt a Ferrari, 357-tel a Mercedes és 378-cal a Red Bull előtt, miközben a hétvégi Azeri Nagydíjat követően a sprintekkel együtt is csak 346 egység szerezhető. 

A wokingiak már ezen a hétvégén megvédhetik címüket, ha legalább kilenc ponttal többet szereznek, mint a Ferrari, és nem szereznek 12-vel kevesebbet, mint a Mercedes, vagy 33-mal kevesebbet, mint a Red Bull. 

Nagyjából úgy lehet mindezt összegezni, hogy ha az esélyeknek megfelelően a McLaren versenyzői szerzik a legtöbb pontot Bakuban, akkor vb-címet ünnepelhetnek vasárnap délután.

Oscar Piastri and Lando Norris of McLaren ahead of the Formula 1 Italian Grand Prix at Autodromo Nazionale di Monza in Monza, Italy on September 7, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Oscar Piastri és Lando Norris már Bakuban újabb vb-győzelemhez segíthetik a McLarent
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A 10. F1-es konstruktőri vb-címének megszerzésére készülő csapat így hét versenyhétvégével az idény vége előtt bebiztosítaná elsőségét, megdöntve ezzel a Red Bull 2023-ban felállított csúcsát 

– az energiaitalosok számára hat hétvége volt már „tárgytalan” ebből a szempontból két évvel ezelőtt – számolt be róla a formula.hu.

A konstruktőri vb-címek számát illetően egyébként a Ferrarié a rekord, a Scuderia 16 alklommal végzett az élen ebben a kategóriában.

Ami a 2025-ös szezon egyéni versenyét illeti, ott még rendkívül szoros a küzdelem, bár ebben a tekintetben is a McLaren pilótái a fő esélyesek. A vb-címért a 324 ponttal éllovas Oscar Piastri és a 293 pontos Lando Norris küzd, a címvédő Max Verstappen 16 forduló után 230 egységet gyűjtve a harmadik helyen áll.

Kapcsolódó cikkek

Vallomást tett a korábbi Red Bull-os: megalázzák és halálra dolgoztatják őket az F1-ben
Tovább folytatódik a botrány: a McLaren eldöntötte, ki legyen a világbajnok?
„Botrányos csapatsorrend a McLarennél" – Norris vb-cím esetén kövér csekket küldhet Andrea Stellának
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!