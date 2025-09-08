Live
A Forma-1-es Olasz Nagydíj Max Verstappen tükörsima győzelmét hozta. A McLaren számára nem sikerült túl jól a monzai futam, a pilótáik ugyan dobogóra állhattak, ám wokingi csapat hajmeresztő hibát vétett és egy furcsa döntést is hozott a versenyen.

A Forma-1-es Olasz Nagydíjon a négyszeres világbajnok Max Verstappen remekül versenyzett, a holland a pole pozícióból indulhatott, amelyet magabiztosan váltott győzelemre Monzában. A futam a konstruktőri vb-t toronymagasan vezető McLaren számára azonban csalódást keltően ért véget, mert bár Lando Norris és Oscar Piastri is dobogóra állhatott, mégis akadt egy nagy hiba és egy felettébb furcsa döntés a brit istálló részéről.

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen (C) celebrates his pole position with second placed McLaren's British driver Lando Norris (L) and third-placed McLaren's Australian driver Oscar Piastri (R) after the qualifying session ahead of the Italian Formula One Grand Prix at the Autodromo Nazionale Monza circuit, in Monza, northern Italy, on September 6, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Max Verstappen ezúttal a McLaren mindkét pilótáját, Lando Norrist és Oscar Piastrit is maga mögé utasította
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Hatalmas hiba és furcsa csapatutasítás a McLarennél

Norris a monzai futam elején élvezetes csatát vívott Verstappennel, azonban miután a Red Bull versenyzője visszaelőzte, le tudta rázni, ezek után a két McLaren meghosszabbította első etapját, hogy a lágy gumikat kapják meg a verseny végére. Itt azonban nagy hibát vétett a vb-éllovas csapat, ugyanis Norris autójának bal első kereke több másodpercen át nem rögzült rendesen, ezért csak csapattársa mögé tudott visszajönni. 

Ekkor jött a wokingiak furcsa döntése: a csapat megkérte Piastrit, hogy engedje vissza maga elé Norrist és döntsék el a pályán a második hely sorsát. 

Az egyéni vb-pontverseny éllovasa ezt vonakodva ugyan, de megtette, a folytatásban viszont már nem tudta visszaelőzni a britet, így végül a harmadik helyen futott be.

Azért maradtunk kint ilyen sokáig, hogy hátha bejön a bizonsági autó, de Max a bokszutcai ablakon belülre tudott kerülni, és aztán ott volt a kis incidens a futam végén, de ez rendben van 

– utalt a pozíciócserére diplomatikusan Piastri.

Lando Norris and Oscar Piastri of McLaren after qualifying ahead of the Formula 1 Grand Prix of The Netherlands at Circuit Zandvoort in Zandvoort, Netherlands on August 30, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Norris és Piastri a második és a harmadik helyen végeztek Monzában
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A futam után Norrist a McLaren elrontott kerékcseréjéről kérdezték, a brit pedig láthatóan zavarba jött a kérdéstől, majd óvatosan fogalmazott.

Nem tudom. Úgy éreztem, elég sokáig ott voltam, de néhanapján a csapatban követünk el hibákat, a mai ilyen nap volt

– idézte a motorsport.hu Norris szavait.

Ami az egyéni vb-pontversenyt illeti, a remek győzelmet arató Verstappen 230 pontot gyűjtve áll a harmadik helyen, míg Norris 293 egységgel a második. Az élen továbbra is Piastri áll, a legnagyobb esélyesnek számító ausztrál 324 ponttal vezet összetettben.

A Forma-1 2025-ös szezonja szeptember 19-21. között folytatódik az Azerbajdzsáni Nagydíjjal.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

