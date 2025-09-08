A Forma-1-es Olasz Nagydíjon a négyszeres világbajnok Max Verstappen remekül versenyzett, a holland a pole pozícióból indulhatott, amelyet magabiztosan váltott győzelemre Monzában. A futam a konstruktőri vb-t toronymagasan vezető McLaren számára azonban csalódást keltően ért véget, mert bár Lando Norris és Oscar Piastri is dobogóra állhatott, mégis akadt egy nagy hiba és egy felettébb furcsa döntés a brit istálló részéről.

Max Verstappen ezúttal a McLaren mindkét pilótáját, Lando Norrist és Oscar Piastrit is maga mögé utasította

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Hatalmas hiba és furcsa csapatutasítás a McLarennél

Norris a monzai futam elején élvezetes csatát vívott Verstappennel, azonban miután a Red Bull versenyzője visszaelőzte, le tudta rázni, ezek után a két McLaren meghosszabbította első etapját, hogy a lágy gumikat kapják meg a verseny végére. Itt azonban nagy hibát vétett a vb-éllovas csapat, ugyanis Norris autójának bal első kereke több másodpercen át nem rögzült rendesen, ezért csak csapattársa mögé tudott visszajönni.

Ekkor jött a wokingiak furcsa döntése: a csapat megkérte Piastrit, hogy engedje vissza maga elé Norrist és döntsék el a pályán a második hely sorsát.

Az egyéni vb-pontverseny éllovasa ezt vonakodva ugyan, de megtette, a folytatásban viszont már nem tudta visszaelőzni a britet, így végül a harmadik helyen futott be.

Azért maradtunk kint ilyen sokáig, hogy hátha bejön a bizonsági autó, de Max a bokszutcai ablakon belülre tudott kerülni, és aztán ott volt a kis incidens a futam végén, de ez rendben van

– utalt a pozíciócserére diplomatikusan Piastri.

Norris és Piastri a második és a harmadik helyen végeztek Monzában

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A futam után Norrist a McLaren elrontott kerékcseréjéről kérdezték, a brit pedig láthatóan zavarba jött a kérdéstől, majd óvatosan fogalmazott.

Nem tudom. Úgy éreztem, elég sokáig ott voltam, de néhanapján a csapatban követünk el hibákat, a mai ilyen nap volt

– idézte a motorsport.hu Norris szavait.

Ami az egyéni vb-pontversenyt illeti, a remek győzelmet arató Verstappen 230 pontot gyűjtve áll a harmadik helyen, míg Norris 293 egységgel a második. Az élen továbbra is Piastri áll, a legnagyobb esélyesnek számító ausztrál 324 ponttal vezet összetettben.