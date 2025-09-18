Live
A Mercedes Forma-1-es csapata közleményben megerősítette, hogy George Russell kihagyja az Azerbajdzsáni Nagydíj csütörtöki médianapját.

Két hét szünet után Bakuba látogat a Forma-1 mezőnye. A szokásos csütörtöki sajtónapon azonban a Mercedes brit pilótája, George Russell egészségügyi okok miatt nem fog részt venni. Mindezt a csapat is megerősítette.

A Mercedes pilótája, George Russell egészügyi gondokkal küzd az Azeri Nagydíj előtt
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A Mercedes pilótája kihagyja a bakui sajtónapot

A Mercedes szóvivője a újságíróknak elárulta, a Monzában ötödik helyen záró Russell azért hagyja ki a hagyományos médianapot, mert pihenni szeretne a pénteki szabadedzések előtt.

A Mercedes ugyan arra nem tért ki, hogy a 27 éves pilótának pontosan milyen egészségügyi problémái vannak, de várhatóan a teljes bakui hétvégén vállalni fogja a szereplést, ám ha mégse így lenne, akkor szükség esetén a csapat tartalékpilótája, a jövőre már az Audinál versenyző Valtteri Bottas helyettesítheti.

Russellnek egyébként továbbra sincs hivatalos szerződése a 2026-os szezonra, bár korábban a brit pilóta és Toto Wolff csapatfőnök is jelezte, hogy hamarosan sor kerülhet a hosszabbítás bejelentésére, amint sikerült megállapodniuk a feleknek a részletekben.

