Október közepén a legendás Indianapolis Speedwayen kap lehetőséget tesztelésre Mick Schumacher. A hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher 26 éves fia az IndyCar sorozatban szereplő Rahal-Letterman csapat autójával körözhet az oválpályán, írja az M4 Sport.

Mick Schumacher a WEC kategória után ismét együléses autóba ülhet

Fotó: ANDERSON ROMãO / AGIF

A csapat hivatalos közleménye szerint az ifjabb Schumacher a „széria sajátosságaival” ismerkedik meg, akár arra is felkészülve, hogy egyszer akár versenyzőként is szerepelhet a sorozatban.

Mick Schumacher eddigi karrierje

„Már várom a tesztet. Köszönettel tartozom a Rahal Letterman Racingnek, amiért megadták nekem ezt a lehetőséget. Életemben először vezethetek ezen a nagymúltú pályán, ahol korábban az édesapám is versenyzett. Kíváncsi vagyok ezeknek az autóknak a tulajdonságaira és jellemzőire, amik biztosan eltérnek attól, amit eddig megszoktam. Sokszor hallom, mennyire kemény ez fizikailag, szóval jó lesz látni, milyenek ezek az autók. Nem titok, rajongom az együléses autókért, így az IndyCar-teszt is aranyat ér majd” – mondta Mick Schumacher.

Akinek eddigi karrierje nem igazán a kimagasló eredményekről marad emlékezetes. A Forma-1-ben a 2020-as Forma-2-es bajnoki címe után mutatkozhatott be. A HAAS csapatban kapott két idényt, de nem tudta bizonyítani, hogy a sorozatba való.

A Forma-1-es kudarc után az Alpine-tól kapott szerződést, ahol a hosszútávú sorozatban, a WEC-ben kapott lehetőséget, ahol már lényegesen jobban szerepelt. A Forma-1-be is lehet még neki vissza út, annak ellenére is, hogy legutóbb zsákutcába jutottak a sorozatban 2026-ban debütáló Cadillac istállóval.

Kapcsolódó cikkek: