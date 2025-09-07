A Forma-1-es Olasz Nagydíj első pénteki szabadedzésén remekül kezdett a hazai környezetben szereplő Ferrari, ugyanis a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton autózta a legjobb időt. A második helyen Hamilton csapattársa, a monacói Charles Leclerc végzett, így kettős Ferrari-siker született Monzában.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnak jól kezdődött az Olasz Nagydíj hétvégéje

Fotó: Philippe Lopez/AFP

A második pénteki szabadedzésen Lando Norris, a McLaren brit pilótája volt a leggyorsabb, a második helyet Leclerc szerezte meg, harmadikként pedig a Williams pilótája, Carlos Sainz futott be, aki már az első gyakorláson is megszerezte a képzeletbeli dobogót.

Verstappen pályarekordja az Olasz Nagydíjon

A harmadik szabadedzésen ismét Norris volt a leggyorsabb, őt Piastri követte, a képzeletbeli dobogót pedig a vb-címvédő Max Versateppen szerezte meg. Az időmérőn aztán a Red Bull négyszeres világbajnok holland pilótája pályarekorddal diadalmaskodott Monzában, így megszerezte a pole-pozíciót.

A hollandra biztosan nehéz verseny vár, hiszen mellőle Norris rajtolhat majd, a második sorban pedig ott lesz a vb-pontverseny éllovasa, az ausztrál Piastri is.

Új az aszfalt, másmilyenek a kerékvetők, ezek miatt a pálya gyorsabb lett. Szerintem, ha most idehoznánk a 2020-as Mercedest, azzal még gyorsabban lehetne menni. Különösen akkor, ha engem tesznek az autóba”

– szúrt oda Hamiltonnak a Red Bull pilótája az időmérő után.

A Ferrari hétszeres világbajnok pilótája egyébként az ötödik helyet szerezte meg az időmérőn, azonban a múlt vasárnapi Holland Nagydíjon elkövetett szabálytalansága miatt öt rajthelyes büntetéssel sújtották, ezért csak az tizedik rajtkockából indulhat majd az Olasz Nagydíjon.

A teljes rajtsorrend:

Max Verstappen (holland, Red Bull), Lando Norris (brit, McLaren) Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Charles Leclerc (monacói, Ferrari) George Russell (brit, Mercedes), Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber), Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) Cunoda Juki (japán, Red Bull), Lewis Hamilton (brit, Ferrari) Oliver Bearman (brit, Haas), Nico Hülkenberg (német, Sauber) Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams), Alexander Albon (thaiföldi, Williams) Esteban Ocon (francia, Haas), Isack Hadjar (francia, RB) Lance Stroll (kanadai, Aston Martin), Franco Colapinto (argentin, Alpine) Pierre Gasly (francia, Alpine), Liam Lawson (új-zélandi, RB)

A monzai futamon a külső körülmények nem nehezíthetik a pilóták dolgát, ugyanis az előrejelzések szerint 0% az esélye a csapadék érkezésének.

Alex Albon, Esteban Ocon, Lance Stroll, Isack Hadjar és Pierre Gasly kivételével mindenki közepes keverékű gumikon kezdte a monzai futamot.

A rajt előtt már történt egy dráma is, ugyanis Nico Hülkenberg autójával technikai probléma adódott, így a német pilóta számára már az rajta előtt véget ért a Forma-1-es Olasz Nagydíj.

Norris remekül kapta el a rajtot, Verstappen próbált védekezni, de esélye sem volt a brit ellen, így a bukótér levágásával az élen maradt. Nem sokkal később azonban a holland vb-címvédő maga elé engedte a McLaren pilótáját, így megúszta a büntetést.