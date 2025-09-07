A Forma-1-es Olasz Nagydíj első pénteki szabadedzésén remekül kezdett a hazai környezetben szereplő Ferrari, ugyanis a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton autózta a legjobb időt. A második helyen Hamilton csapattársa, a monacói Charles Leclerc végzett, így kettős Ferrari-siker született Monzában.
A második pénteki szabadedzésen Lando Norris, a McLaren brit pilótája volt a leggyorsabb, a második helyet Leclerc szerezte meg, harmadikként pedig a Williams pilótája, Carlos Sainz futott be, aki már az első gyakorláson is megszerezte a képzeletbeli dobogót.
A harmadik szabadedzésen ismét Norris volt a leggyorsabb, őt Piastri követte, a képzeletbeli dobogót pedig a vb-címvédő Max Versateppen szerezte meg. Az időmérőn aztán a Red Bull négyszeres világbajnok holland pilótája pályarekorddal diadalmaskodott Monzában, így megszerezte a pole-pozíciót.
A hollandra biztosan nehéz verseny vár, hiszen mellőle Norris rajtolhat majd, a második sorban pedig ott lesz a vb-pontverseny éllovasa, az ausztrál Piastri is.
Új az aszfalt, másmilyenek a kerékvetők, ezek miatt a pálya gyorsabb lett. Szerintem, ha most idehoznánk a 2020-as Mercedest, azzal még gyorsabban lehetne menni. Különösen akkor, ha engem tesznek az autóba”
– szúrt oda Hamiltonnak a Red Bull pilótája az időmérő után.
A Ferrari hétszeres világbajnok pilótája egyébként az ötödik helyet szerezte meg az időmérőn, azonban a múlt vasárnapi Holland Nagydíjon elkövetett szabálytalansága miatt öt rajthelyes büntetéssel sújtották, ezért csak az tizedik rajtkockából indulhat majd az Olasz Nagydíjon.
A teljes rajtsorrend:
A monzai futamon a külső körülmények nem nehezíthetik a pilóták dolgát, ugyanis az előrejelzések szerint 0% az esélye a csapadék érkezésének.
Alex Albon, Esteban Ocon, Lance Stroll, Isack Hadjar és Pierre Gasly kivételével mindenki közepes keverékű gumikon kezdte a monzai futamot.
A rajt előtt már történt egy dráma is, ugyanis Nico Hülkenberg autójával technikai probléma adódott, így a német pilóta számára már az rajta előtt véget ért a Forma-1-es Olasz Nagydíj.
Norris remekül kapta el a rajtot, Verstappen próbált védekezni, de esélye sem volt a brit ellen, így a bukótér levágásával az élen maradt. Nem sokkal később azonban a holland vb-címvédő maga elé engedte a McLaren pilótáját, így megúszta a büntetést.
A negyedik körben Norris elfékezte magát, így Verstappen ismét az élre tudott kerülni, ráadásul a harmadik és a negyedik helyen Leclerc és Piastri folyamatosan gyűrték egymást, ami szintén az élen autózó holland malmára hajtotta a vizet.
A hatodik körben aztán Piastri egy elképesztő manőverrel Leclerc elé került, így a második és a harmadik helyen autózó McLarenek elindultak Verstappen felé. A négyszeres világbajnok hollandnak a 8. körben már több mint két másodperces előnye volt, Piastri előtt pedig több mint hattal vezetett. A McLaren ausztrál pilótája láthatóan nem tudta tartani a tempót Verstappennel és Norrisszal.
Időközben a tizedik helyről rajtoló Lewis Hamilton is egyre feljebb jött. A hétszeres világbajnok a 12. körben már a hatodik helyen autózott, és kezdett megérkezni korábbi csapattársa, a brit George Russell nyakára. A 14. körben Verstappen már több mint négy másodperccel ment Norris előtt, míg Piastrinak már közel hat másodperc volt a hátránya csapattársa mögött.
Cikkünk folyamatosan frissül!