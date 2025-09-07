A 27 éves holland Max Verstappennek a monzai az idei ötödik és pályafutása 45. pole pozíciója – a Red Bull történetének pilótái közül ezzel felülmúlta a szintén négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt, aki 44 rajtelsőséggel zárt a csapattal. Verstappen ráadásul az F1 valaha volt leggyorsabb körét teljesítette, hiszen az 1:18,792 perces ideje gyorsabb (264,681 kilométer per órás átlagsebesség), mint amit Lewis Hamilton itt, az Olasz Nagydíjon 2020-ban autózott (1:18,887 perc, 264,362 km/h). A pályacsúcs elvétele után Verstappen kegyetlenül oda is szúrt a Ferrari brit versenyzőjének.

A Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérőjén Max Verstappen elvette Lewis Hamilton abszolút körrekordját

Fotó: AFP/Greg Baker

Verstappen Hamiltonnak üzent az Olasz Nagydíj időmérője után

„Új az aszfalt, másmilyenek a kerékvetők, ezek miatt a pálya gyorsabb lett.

Szerintem, ha most idehoznánk a 2020-as Mercedest, azzal még gyorsabban lehetne menni. Különösen akkor, ha engem tesznek az autóba”

– nyilatkozta Verstappen, utalva Hamilton 2020-as idejére.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont a múlt vasárnapi Holland Nagydíjon elkövetett szabálytalansága miatt öt rajthelyes büntetéssel sújtották, ezért hiába végzett ötödikként az időmérőn, az tizedik rajtkockából indulhat.

A legutóbb Hollandiában pályafutása első dobogós helyezését ünneplő francia Isack Hadjar (Racing Bulls) meglepetésre csak 16. lett a kvalifikáción. Csapata ezek után úgy döntött, hogy a verseny előtt állítanak az autón, ám ezzel megsértették a parc fermé-szabályokat, Hadjar így a bokszutcából lesz kénytelen rajtolni. Hasonlóan járt Pierre Gasly is, az Alpine francia versenyzője az időmérőn 19. lett, ám istállója tervei alapján csak a bokszból startolhat.

Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol Monzában.