A Forma-1-es Olasz Nagydíj első pénteki szabadedzésén remekül kezdett a hazai környezetben szereplő Ferrari, ugyanis a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton autózta a legjobb időt.

Leclerc az Olasz Nagydíj első két szabadedzésén egyaránt a második helyen végzett

Fotó: Luca Barsali/NurPhoto via AFP

A második helyen Hamilton csapattársa, a monacói Charles Leclerc végzett, így kettős Ferrari-siker született Monzában.

A Ferrari magára talál az Olasz Nagydíjon?

A második pénteki szabadedzésen Lando Norris, a McLaren brit pilótája volt a leggyorsabb, a második helyet Leclerc szerezte meg, harmadikként pedig a Williams pilótája, Carlos Sainz futott be, aki már az első gyakorláson is megszerezte a képzeletbeli dobogót.

Remek idő fogadta a monzai versenypályára kilátogatókat, az előrejelzések szerint 0% esély volt a csapadék érkezésére. A pilóták a szabadedzés elején nem kapkodtak, az első mért körre tíz percet kellett várni, ezt Pierre Gasly, az Alpine versenyzője teljesítette.

A folytatásban megváltozott a széljárás, ez pedig rendkívüli módon megzavarta a pilótákat, aki a hátszél miatt folyamatosan csúszkáltak az 1-es kanyarban.

Charles' fans will remember he had a big crash at the Parabolica back in 2020 💥



Today, he saves it 👍#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/CCHzlPICsq — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és a vb-pontversenyben második Lando Norris is átvágott a bukótéren. Húsz percet követően a címvédő Max Verstappen volt a leggyorsabb, a második és a harmadik legjobb időt pedig Leclerc és Hamilton autózta.

Félidőnél elképesztő jelenet játszódott le a monzai versenypályán. Esteban Ocon, a Haas pilótája kreált magának egy versenyszituációt, melynek végén gyönyörűen megelőzte Verstappent, azonban a holland sztár nem volt elragadtatva a francia manőverétől.

Lando Norris 1:19.331-es idővel az élre került az Olasz Nagydíj harmadik szabadedzésén

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP

Negyedórával a vége előtt még Verstappen volt az élen, azonban a két McLaren megrázta magát, így Norris az élre került, Piastri pedig feljött a második helyre. A vb-címvédő hollandot ráadásul a Racing Bulls versenyzője, a francia Isack Hadjar és a Sauber pilótája, a brazil Gabriel Bortoleto is meg tudta előzni, ráadásul egy gyors körrel George Russell is feljött a negyedik helyre, így Verstappen a hatodik pozícióba csúszott vissza.

A holland azonban kijött még egy gyors körre, így sikerült visszavennie a harmadik helyet. A csattanóra azonban az utolsó pillanatig kellett várni, ugyanis Leclerc is kijött még egy gyors körre, és végül egy szenzációs idővel bejött a második helyre, így a címvédő Verstappen leszorult a képzeletbeli dobogóról.