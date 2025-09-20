Egészen elképesztő izgalmakat tartogatott a Forma-1-es Azeri Nagydíj időmérője Bakuban. A szombat délután rendezett kvalifikáció kaotikus eseményekkel indult, már a Q1-ben háromszor volt piros zászló, és a folytatásban is óriási meglepetések történtek. A legsokkolóbb dolog Oscar Piastrival történt, a McLaren pilótája tőle ritkán látható hibát vétett.

Oscar Piastri drámáját is hozta az F1-es Azeri Nagydíj időmérője

Fotó: ANTON VAGANOV / POOL

Oscar Piastri brutális balesete

A Q1-ben Alex Albon, Nico Hülkenberg, valamint a kirúgás szélén álló Franco Colapinto is a falhoz vágta az autóját, ám nem csak ők, hanem az élcsapatok sztárjai közül is akadtak, akik nagyot hibáztak. A Ferrarinak kifejezetten rossz szombatja volt, hiszen Lewis Hamilton már a Q2-ben búcsúzott, majd Charles Leclerc vétett hajmeresztő hibát, ugyanis a 15-ös kanyarban durván falnak csapódott, ezzel kiesett.

A folytatásban a legnagyobb meglepetést az egyéni pontversenyben éllovas Oscar Piastri szolgáltatta, az ausztrál versenyző óriási sebességgel, frontálisan vágodott a falnak, alaposan összetörve a McLarent.

Sokáig úgy tűnt, hogy a Williams pilótája, Carlos Sainz végez az élen, de a legvégén Max Verstappen megkaparintotta a pole-t. A spanyol meglepetésre így is a második helyről indulhat, mögüle pedig a szintén szenzációt okozó Liam Lawson rajtolhat majd vasárnap.

Az 51 körös Azeri Nagydíj vasárnap 13 órakor rajtol Bakuban.

Kapcsolódó cikkek