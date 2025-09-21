Ritkán látott izgalmakkal indult a Forma-1 bakui futama vasárnap kora délután. Már a rajtnál kiugrott Oscar Piastri a McLarennel, már önmagában ezért is kaphatott volna külön büntetést a szervezőktől, de erre végül nem került sor, mert a világbajnoki pontversenyt vezető pilóta kocsijának lefulladásgátlója kétszer is bekapcsolt, ezért lendületet vesztett. Piastri talán ennek ellensúlyozására kicsit jobban nyomta neki, mint kellett volna, majd belement a falba, ami miatt be is jött a biztonsági autó.

Oscar Piastri az első körben kiesett Bakuban

Fotó: OZAN KOSE / AFP

Piastrinak nem ment ezen a hétvégén

A futam előtt a McLaren megváltoztatta Oscar Piastri autója alvázát, de mivel ugyanolyan specifikációjú volt, mint ami a balesetben megsemmisült, nem kellett a boxutcából rajtolnia az ausztrálnak. Érdekesség, hogy Piastri ugyanezt az alvázat használta a szezon első nyolc versenyén, Ausztráliától Monacóig. Ezekből négyet megnyert, további három alkalommal pedig dobogós helyen végzett, de most ezen nem kellett sokat gondolkozni, mert mindjárt az első körben kiesett a versenyből.

Piastri falnak ütközését ITT lehet megnézni.