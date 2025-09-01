Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ajjaj! Keményen odacsapott a Mercedes – Ursula von der Leyen nem fog örülni

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1-es Holland Nagydíj után sem fukarkodott a dicsérő jelzőkkel a nemzetközi sajtó. Első sorban a győztes Oscar Piastrit méltatja, aki hatalmas lépést tett a bajnoki cím felé, ugyanakkor a McLaren ausztrál pilótája mellett a harmadik helyen beért Isack Hadjar is komoly dicséretet zsebelt be.

Mint ismert, Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíjat vasárnap, ezzel 34 pontra növelte az előnyét a világbajnoki pontverseny élén csapattársával, a brit Lando Norrisszal szemben, aki műszaki hiba miatt kénytelen volt feladni zandvoorti futamot.

Max Verstappen, Oscar Piastri, and Isack Hadjar participate in the Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2025 in Zandvoort, Netherlands, on August 31, 2025. (Photo by Gabriele Lanzo - Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Gabriele Lanzo / NurPhoto via AFP)
Oscar Piastri idei hetedik F1-es futamgyőzelmét aratta
Fotó: GABRIELE LANZO / NurPhoto

A 24 éves Piastrinak ez volt az idei hetedik, összességében pedig pályafutása kilencedik futamgyőzelme. Mögötte a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen lett a második a Red Bull-lal, míg a dobogó alsó fokára pályafutása eddigi legjobb eredményét elérő Isack Hadjar, az RB francia versenyzője állhatott fel.

Piastrit és Hadjart dicséri a nemzetközi sajtó

Hollandia:

  • De Telegraaf: "Oscar Piastri Zandvoortban hatalmas áttörést ért el a világbajnoki címért folytatott csatában. Piastri a rajttól a célig vezette a versenyt, Norris pedig biztos másodiknak tűnt, ám hét körrel a vége előtt McLarenje meghibásodott. Max Verstappen második lett, míg Isack Hadjar karrierje során először felállhatott a dobogóra." – szemlézte az MTI. 
  • AD: "Óriási drámát hozott a vasárnap délután Lando Norris számára. A McLaren pilótája, a tavalyi zandvoorti verseny győztese motorhiba miatt feladta a versenyt hét körrel a vége előtt. Ez pedig hirtelen óriási különbséget eredményezett közte és a futamgyőztes Oscar Piastri között a világbajnoki harcban. Max Verstappen profitált Norris balszerencséjéből és a második helyen ért célba."

Franciaország:

  • Le Parisien: "Egy felejthetetlen vasárnap. A harmadik helyével Isack Hadjar karrierje során először állhatott dobogóra a Forma-1-ben. 20 évesen és 337 naposan minden idők legfiatalabb francia dobogósa lett."
  • RMC: "Isack Hadjar, történelmi dobogó! A francia újonc az ötödik legfiatalabb pilóta, aki dobogóra állhatott a Forma-1-ben és a legfiatalabb francia. Fantasztikus!"
  • L'Equipe: "Isack Hadjarnak nem kell Red Bullt vezetnie ahhoz, hogy dobogós legyen egy forma-1-es nagydíjon. A Racing Bullsa elég volt ehhez, ahogy azt a zandvoorti harmadik helyével bizonyította."

Nagy-Britannia:

  • The Sun: "Lewis Hamilton összetört autójának darabjait szedegethette össze a Holland Nagydíjon, amíg Oscar Piastri helyzete megszilárdult a világbajnoki koronáért folyó versenyben. A brit legenda komoly balesetet szenvedett, amikor alulkormányozottá vált autójával belecsapódott a falba a 23. körben, jobb első kereke pedig leszakadt."
  • Daily Mail: "Lando Norris autójának motorja lángokat szórt, amit ő érzett az ülésében. A versenyének vége lett és 34 pontos hátrányba került győztes csapattársával, Oscar Piastrival szemben. Kilenc futam van a sorozat végéig és nehéz elhessegetni a gondolatot, hogy a bajnoki címmel kapcsolatos ambícióinak vége."
  • Mirror: "Isack Hadjar túllépett Forma-1-es bemutatkozásának keserűségén és egy lenyűgöző dobogós helyet produkált Zandvoortban. A Forma-1-ben nincs év újoncának járó díj, de ha lenne, Isack Hadjar az egyik legkomolyabb esélyese lenne, amit mostani teljesítménye csak tovább erősítene."

Olaszország:

  • Gazzetta dello Sport: "Piastri nyerte a Holland Nagydíjat, Hadjar meglepetésre a harmadik helyen végzett. Ferrari-katasztrófa: Leclerc és Hamilton is kiesett. Az ausztrál pilóta a világbajnoki verseny szempontjából döntő jelentőségű győzelmet aratott. Lewis ütközött, Leclerc-t pedig a falnak lökte Antonelli."
  • Tuttosport: "Ferrari-rémálom Hollandiában: Hamilton és Leclerc kiesett. (...) Sötét nap volt ez a Ferrari számára, mindössze egy héttel az Olasz Nagydíj előtt. A Vörösök dupla kiesése ráadásul csökkenti az esélyeiket a konstruktőri pontverseny második helyének megszerzésében – különösen úgy, hogy George Russell negyedik lett a Mercedesszel Zandvoortban."

Spanyolország:

  • "Sport": "Oscar Piastri volt a nagy győztes Zandvoortban. Az ausztrál uralta a versenyt rajttól a célig. A viadal drámai véget ért, miután csapattársa, Lando Norris kiesett. A britnek, aki motorhiba miatt kényszerült kiállni, mindez lerombolta bajnoki esélyeit."

Ausztria:

  • Kronen-Zeitung: "Milyen keserű délután Lando Norrisnak! Hét körrel a vége előtt a McLaren pilóta autójával kiállt a második helyről. A brit sok pontot veszített, ami akár a vb-címébe is kerülhet."

Svájc:

  • Tages-Anzeiger: "Piastri győzött - legnagyobb riválisa pedig drámai pillanatokat élt át kevéssel a verseny vége előtt. Az ausztrál pilóta győzelmével növelte előnyét a pontversenyben, méghozzá komoly mértékben. Norris kiesése ugyanakkor lehetőséget teremtett egy fiatal versenyzőnek, hogy szenzációt okozzon."

Kapcsolódó cikkek:

Döntött a Forma-1-es pilótái jövőjéről a Mercedes
Telefonja buktatta le a világelsőt: Schumacher exe az új barátnője
Hamiltont még meg is büntették, a futam végeredménye más miatt módosult
Trófeatöréssel tette emlékezetessé első dobogóját a Forma-1-es pilóta
Döbbenetes drámával zárult az F1-es Holland Nagydíj, ezen múlhat a világbajnoki cím sorsa
Furcsa büntetés miatt változott a Holland Nagydíj rajtsorrendje
Max Verstappen lemondóan nyilatkozott a hazai futama előtt
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!