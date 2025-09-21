Oscar Piastrinak nem csak a vasárnapi futam, hanem az egész bakui Forma-1-es hétvégéje katasztrofálisan sikerült. Az ausztrál pilóta alapból csak az 5. sorból rajtolhatott, miután a szombati időmérőn az Q3-ban csúnyán a falhoz vágta a McLarenjét.

Oscar Piastri kiesése nagyon jól jöhetett volna a vb-címre hajtó Lando Norrisnak

Fotó: Ozan Kose/AFP

Ezt követően még rosszabbra fordultak a dolgai, miután a vasárnapi futamon elrontotta a rajtot, majd miután sietve próbálta kijavítani a hibáját, a 3-as kanyarhoz közeledve ismét a korlátnak csapódott, így a szezon során először kiesett a versenyből.

​Piastri látja a dolgok jó oldalát

A borzalmasan sikerült bakui hétvége ellenére a Piastri nincs összetörve, elárulta, hogy próbálja a dolgok jó oldalát nézni.

Nyilvánvaló, hogy a szombati időmérő olyan volt, amilyen, aztán ma csak jöttek az újabb ostoba hibák. Kaotikus hétvége volt, de jobban aggódnék, ha lassú lennék, amit így próbálnék kompenzálni, és emiatt követném el ezeket a hibákat”

– idézi a RacingNews365 az ausztrál Oscar Piastrit.

Drama on the first lap! 😵



Here's Piastri heading into the wall and out of the race ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

„Egyszerűen kihagyott az ítélőképességen, de nyilván nem szeretnék többet ilyen helyzetbe kerülni, és nem akarom a szerelőket sem ilyen helyzetbe hozni, mert ez nehéz hétvége volt számukra. Ha valami pozitívumot kell keresnem, azt hiszem, megtaláltam” – folytatta Piastri, akinek a csapattársa, a brit Lando Norris csak 6 pontot tudott szerezni, így az ausztrál pilóta továbbra is 25 pontos előnnyel vezeti a vb-pontversenyt.

Kizárólag magamra koncentrálok, és arra, hogy mit tehetek a fejlődés érdekében. Még hosszú út áll előttünk. Akár jó, akár rossz hétvégéid vannak, a bajnokság még korántsem ért véget”

– tette hozzá Oscar Piastri, aki két hét múlva javíthat majd a Szingapúri Nagydíjon.