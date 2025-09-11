A monzai futamon a McLaren egy kerékanya-probléma miatt nem tudta a megfelelő idő alatt végrehajtani Lando Norris kerékcseréjét, a britnél ez a procedúra négy másodperccel tovább tartott, mint csapattársánál, Oscar Piastrinál. Emiatt Norris vissza is csúszott a második helyre, majd a brit istálló megkérte a vb-éllovas ausztrált, hogy adja vissza a második pozíciót a társának. A verseny után a Forma-1-es rajongók közül többen is méltatlankodtak a közösségi médiában a lassú kerékcsere miatt, egyikük azt állította, hogy az F1-es szerelők mindössze „három másodperces műszakban” dolgoznak évi 350 ezer fontért. Ezt olvasva a Red Bull korábbi vezető szerelője, Calum Nicholas közbelépett és helyreigazítást tartott a szerelők munkáját és bérezését illetően.

Lando Norris elrontott kerékcseréje után nagy volt a hőbörgés, de a Red Bull korábbi szerelője közbelépett

A Red Bull korábbi szerelője felfedte az igazságot

A Red Bull korábbi munkatársa – aki az osztrák csapatnál dolgozott Max Verstappen négy világbajnoki címének megszerzése idején – szégyenletesnek nevezte a megjegyzést, és elárulta, hogy a bokszutcában tevékenykedő személyzet jóval kevesebbet keres annál, mint ami az interneten elterjedt.

„Ezért szólalnak meg itt ilyen kevesen a paddockból.

Hülye vélemények vannak, ami szégyenletes. Egy F1-es technikus éves átlagfizetése egyébként közelebb van a 60 ezer fonthoz (kb 27 millió forint). Az átlagos munkahét pedig körülbelül 70 óra”

– árulta el Calum Nicholas, aki szerint sokan nem is tudják, milyen rettentően sokat kell dolgoznia a színfalak mögött egy F1-es technikusnak.

📰: Ex-Red Bull mechanic Calum Nicholas slammed claims F1 pit crews do “3-second shifts,” revealing they earn ~£60k, work 70-hour weeks, fly economy & handle far more than pitstops. He called such takes “embarrassing,” stressing the huge workload behind the scenes.#F1#ItalianGP pic.twitter.com/lY9JfcVkN7 — F1 Naija (@f1_naija) September 9, 2025

A legtöbben a turistaosztályon repülnek, és senki sem kap többet azért, mert a bokszutcában dolgozó személyzet tagja”

– mondta Nicholas, aki arról is beszámolt, hogy az első F1-es éves fizetése 42 ezer font (kb 19 millió forint) volt.

A Red Bull korábbi szerelője azt is elmondta, hogy amikor ezt az összeget megkapta, úgy érezte, mintha megütötte volna a lottónyereményt, ugyanakkor ez még így is semmi ahhoz képest, amit az F1-es sztárok keresnek.

A mezőny legjobban kereső pilótái közül akadnak, akik több mint 27 millió fontot (több mint 12 milliárd forint) keresnek évente,

de még a „szerényebben” bérezett versenyzők is évi 700 ezer és 2,3 millió font közötti összeget vihetnek haza.