A csütörtök délelőtti sajtóeseményen elhangzott, hogy az egyedi dekorációval ellátott villamos a következő öt napban a Ferencváros kocsiszínből indulva, különböző útvonalakon közlekedik majd, rajta a Red Bull RB7-es F1-es modelljével, valamint a fiókcsapat, az RB 2025-ös fényezésű RB7-esével.

Budapestre is jön a Red Bull Showrun

Fotó: DANIELE MOLINERIS / Red Bull Content Pool

Budapesten a Red Bull Showrun

A villamos először csütörtök reggel hagyta el a remizt és az 1-es járat vonalán halad a Bécsi út érintésével. Este hat és kilenc óra között a 2-es villamos vonalán lesz látható a két F1-es versenyautó, majd pénteken a 47-es és a 17-es, szombaton és vasárnap a 4-es, hétfőn pedig az 56-os és a 17-es villamos vonalán láthatják a rajongók a tömegközlekedési eszközön „utazó” Forma-1-es járgányokat.

A szervezők tájékoztatása szerint a különleges villamosjárat célja, hogy a Red Bull Showrun hangulatát a mindennapok részévé tegye,

és segítsen ráhangolódni arra az egyedülálló élményre, ami jövő hétvégén vár a közönségre – számolt be róla az MTI.

🔥 This September, the Red Bull Showrun 2025 takes over the heart of Budapest — featuring legendary drivers like David Coulthard, Patrick Friesacher, and many others!



👉 Click for the details: https://t.co/WEZABp2MYK#visithungary #hungary #budapest pic.twitter.com/aIQBo36SYr — Visit Hungary (@visit_hungary) August 26, 2025

A Red Bull Showrunt jövő héten szombaton és vasárnap rendezik meg, ennek keretében a Stefánia úton felvonul a Red Bull szinte teljes autó- és motorsport-arzenálja, közte a két F1-es versenyautóval,

amelyeket majd David Coulthard és Patrick Friesacher korábbi Forma-1-es versenyzők vezetnek.

További információk és jegyvásárlási lehetőség a Red Bull Showrun hivatalos weboldalán és a Facebook-eseményben érhetők el.