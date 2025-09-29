Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sokkoló fordulat Kaszás Nikolett halála körül – öngyilkosságra utalhatnak a jelek

Link másolása
Vágólapra másolva!
2026-ban mutatkozik be a Cadillac csapata a Forma-1 mezőnyében. Az amerikai istálló Sergio Pérez és Valtteri Bottas személyében két rutinos pilótát szerződtetett, ám túl nagy sikerekre még nem érdemes számítaniuk.

A Red Bull korábbi pilótája, Sergio Pérez már megkezdte felkészülését a Cadillac csapatánál, de máris kellemetlen hírrel kellett szembesülnie.

Sergio Pérez hamarosan megkezdi a felkészülést a jövő évi Forma-1-es szezonra
Sergio Pérez megkezdte a felkészülést a jövő évi Forma-1-es szezonra
Fotó: LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sergio Pérez és Valtteri Bottas a mezőny leggyengébb csapatánál

Pérez és Bottas személyében ugyan két rutinos F1-es sztárt szerződtetett a Cadillac, ám Graeme Lowdon csapatfőnök szerint a mexikói és a finn pilóta érkezése sem lesz elég ahhoz, hogy elkerüljék a sereghajtó pozíciót. 

„A részvényeseinkkel folytatott megbeszéléseken tisztáztuk az elvárásokat. A legegyszerűbben úgy lehet szemléltetni a helyzetet, hogy képzeljük el: ha valaki tíz éve vezet egy F1-es csapatot, és hirtelen jön egy újonc, aki megelőzi őket, az dühítő lenne. 

Ezért abból kell kiindulnunk, hogy egy új csapat az utolsó helyen végez, különben valahol máshol kellett valaminek félresikerülnie. 

Gyakorlatilag csak így lehet reálisan megközelíteni a helyzetet” – írta meg a motorsport.hu, miként elemezte a helyzetüket a Cadillac csapatfőnöke.

A Red Bulltól a 2024-es idény végén elküldött Pérez már a Cadillac modern szimulátorközpontjában dolgozik Silverstone-ban, de a korábban sztárcsapatban versenyző pilóta számára nem túl felemelő hír, hogy új állomáshelyén csupán az utolsó hely megszerzését tartják reálisnak.

Kapcsolódó cikkek

Váratlan helyen bukkant fel a Forma-1-es pilóta – fotó
Lewis Hamilton hihetetlen dolgot mondott korábbi csapattársáról
Nem sci-fi, hanem valóság: itt a jövő autója – futurisztikus videó
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!