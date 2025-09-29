A Red Bull korábbi pilótája, Sergio Pérez már megkezdte felkészülését a Cadillac csapatánál, de máris kellemetlen hírrel kellett szembesülnie.

Sergio Pérez megkezdte a felkészülést a jövő évi Forma-1-es szezonra

Sergio Pérez és Valtteri Bottas a mezőny leggyengébb csapatánál

Pérez és Bottas személyében ugyan két rutinos F1-es sztárt szerződtetett a Cadillac, ám Graeme Lowdon csapatfőnök szerint a mexikói és a finn pilóta érkezése sem lesz elég ahhoz, hogy elkerüljék a sereghajtó pozíciót.

„A részvényeseinkkel folytatott megbeszéléseken tisztáztuk az elvárásokat. A legegyszerűbben úgy lehet szemléltetni a helyzetet, hogy képzeljük el: ha valaki tíz éve vezet egy F1-es csapatot, és hirtelen jön egy újonc, aki megelőzi őket, az dühítő lenne.

Ezért abból kell kiindulnunk, hogy egy új csapat az utolsó helyen végez, különben valahol máshol kellett valaminek félresikerülnie.

Gyakorlatilag csak így lehet reálisan megközelíteni a helyzetet” – írta meg a motorsport.hu, miként elemezte a helyzetüket a Cadillac csapatfőnöke.

A Red Bulltól a 2024-es idény végén elküldött Pérez már a Cadillac modern szimulátorközpontjában dolgozik Silverstone-ban, de a korábban sztárcsapatban versenyző pilóta számára nem túl felemelő hír, hogy új állomáshelyén csupán az utolsó hely megszerzését tartják reálisnak.

