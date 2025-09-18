A Red Bulltól a 2024-es szezon végén távozott Sergio Pérez ugyan a 2025-ös Forma-1-es idényre nem talált ülés magának, de jövőre visszatér a mezőnyhöz újonnan csatlakozó Cadillac színeiben, ahol a Mercedes jelenlegi tartalékpilótája, Valtteri Bottas lesz a csapattára.

Sergio Pérez hamarosan megkezdi a felkészülést a jövő évi Forma-1-es szezonra

Fotó: LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sergio Pérez már jövő héten újra F1-es autót vezethet

A mexikói és a finn versenyző együttvéve csaknem 500 futammal büszkélkedhet, vagyis a Cadillac rendkívül tapasztalt párossal állhat majd rajthoz jövőre. Mivel azonban az amerikai istálló az Egyesült Államokban és Angliában is rendelkezik bázissal, így Pérez sűrű programmal és rengeteg utazással vág neki a felkészülésnek. Pérez nem rég a Los Angeles Dodgers baseballcsapatának rendezvényen járt, ahol többek között a közelgő terveiről is szót ejtett. A rutinos pilóta elárulta, hogy jövő héten az Egyesült Királyságba utazik, ahol hosszú idő után vezethet újra F1-es autót.

Jövő héten Charlotte-ban és Angliában leszek. Számomra nagyon fontos, hogy már idén vezessek, különösen a nyakizmok miatt, hogy a testem újra hozzászokjon ahhoz, ami 2026-ban vár rám. Szimulátorozni fogok, és tervben van, hogy egy F1-es autót is teszteljek”

– fogalmazott a sajtótájékoztatón.

Mivel a Cadillac az első években a Ferrari ügyfélcsapataként működik majd, így várhatóan a 35 éves mexikói pilóta a maranellói istálló korábbi F1-es modelljét viszi pályára, azonban azt továbbra sem lehet még tudni, hogy a Cadillac színeiben pontosan mikor tesztelhet először.

