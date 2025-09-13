Az Forma-1 2021-es szezonjában debütált a sprintformátum, azzal a céllal, hogy vonzóbbá tegye a sportágat a nézők számára. Kezdetben szezononként csak három, majd 2023-tól már hat helyszín ad otthont sprintfutamnak. A kezdeti kritikák után az FIA és az F1 többször is módosított a lebonyolításon, a közönség és a versenyzők körében pedig fokozatosan nőtt az elfogadottsága. Mivel a naptár 24 futamosra bővült, így jelenleg a versenyeknek csupán negyede adhat otthont sprintnek – a promóterek azonban egyre nagyobb értéket látnak a formátumban.

Akár 10 sprintfutam is lehet 2027-től a Forma-1-ben

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Ár-érték arányban megéri a sprintfutam

Az austini versenypálya társalapítója és ügyvezetője, Bobby Epstein úgy véli, a sprintfutam növeli a nézők számára a jegyek értékét, noha érezhető növekedést nem tapasztalt a jegyeladásokban – derült ki a Motorsport.com cikkéből.

„Szerintem ez több értéket ad a jegyhez. Nem tudom, hogy ez sokkal több jegyeladást hozott volna, de a szurkolók kezdenek megbarátkozni vele. Kezdetben nem látták azonnal kívánatosnak, és egy ideig nem hajtotta a jegyeladásokat. Csak azt gondolom, hogy növeli a jegy értékét, és többet ad az embereknek, amit mindig értékelünk. A lehető legtöbb szórakoztatást akarjuk nyújtani a hétvégére. Ha valaki hétvégi bérletet vesz, és több órát marad a pályán, az nekünk is jobb. Nem gondolom, hogy valaki azért döntene a jegyvásárlás mellett, mert van sprint vagy nincs, ezt nem láttuk az értékesítésben. De kétségem sincs afelől, hogy ez több szórakozást ad, és erről szól az egész” – mondta Epstein.

Az elmúlt három évet tekintve idén már másodszor lesz sprintfutam a jövő hónapban megrendezésre kerülő Amerikai Nagydíjon.

A Miami Nagydíj elnöke, Tyler Epp korábban szintén elismerte, hogy tévedett, amikor kételkedett a sprint hasznosságában. A floridai futam első sprintfutama ugyanis érezhetően növelte a szombati nézőszámot.

„Tévedtem a sprintfutammal kapcsolatban, nagyon aggódtam az értéke miatt, de ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna. A visszajelzések és az adatok egyértelműek voltak: évről évre nőtt a szombati nézőszámunk, és az emberek korábban érkeztek, hogy lássák a sprintfutamot” – mondta még tavaly az elnök.