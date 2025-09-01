Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Jön a 30 ezres élelmiszer-utalvány – az egyik üzletlánc még tesz is hozzá

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Mercedes csapatfőnöke lényegében bejelentette, hogy melyik pilótapárossal vág neki a csapat a 2026-os Forma-1-es idénynek. Toto Wolff nyilatkozata alapján biztosra vehető, hogy jövőre is George Russell és Andrea Kimi Antonelli maradnak a német istálló versenyzői.

Toto Wolff az Oscar Piastri győzelmével zárult Holland Nagydíj után beszélt a Mercedes pilótáinak a jövőjéről, hozzátéve, hogy George Russell szerződésének részleteit még egyeztetik.

Toto Wolff is the Team Principal of the Mercedes-AMG Petronas F1 Team during the Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2025 in Zandvoort, Netherlands, on August 29, 2025. (Photo by Gabriele Lanzo - Gabriele Lanzo/Alessio Morgese/NurPhoto)) (Photo by Gabriele Lanzo / NurPhoto via AFP)
Toto Wolff szerint a Mercedes jövőre is ugyanezzel a pilótapárossal áll rajthoz az F1-ben
Fotó: GABRIELE LANZO / NurPhoto

Toto Wolff szerint Russell és Antonelli is marad a Mercedesnél

A Mercedesnél felmerült Max Verstappen szerződtetésének a lehetősége, de a Red Bull négyszeres világbajnoka a Hungaroringen bejelentette, hogy jövőre is marad az osztrák csapatnál. Ezek után szinte biztossá vált, hogy a német istálló nem fog változtatni a jelenlegi párosán, ezt pedig Toto Wolff csapatfőnök meg is erősítette a Holland Nagydíj után.

Mindig azt mondom, hogy nem lesz nagy hír, mert ezt csináljuk – természetesen mindkettőjükkel folytatjuk. George-dzsal van néhány dolog, amit optimalizálni szeretnénk 

az utazások és marketingnapok terén, hogy mennyi időt fordítunk ezekre. Tapasztalt versenyző, számunkra pedig mindig fontos ezekről beszélni” – nyilatkozta az osztrák szakember.

(From L) Mercedes' British driver George Russell, Mercedes' Austrian team principal Toto Wolff, Mercedes' Italian driver Andrea Kimi Antonelli arrive on stage to present the new Formula 1 car of Mercedes Formula One Team during the Formula One - 2025 season launch F1 75 LIVE event at the O2, in London, on February 18, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE ---
George Russell és Andrea Kimi Antonelli is marad a Mercedesnél
Fotó: BEN STANSALL / AFP

„A legjobb teljesítményt szeretnénk kihozni a versenyzőinkből, és úgy gondolom, hogy mindkettőjükre elég nagy terhet raktunk a marketing- és médiatevékenységekkel” – idézte a motorsport.hu a Mercedes-főnök szavait.

Russell 2022 óta a Mercedes versenyzője, Antonelli pedig újoncként a szezon elején váltotta a csapatnál a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont. 

Az idei szezonban 15 fordulót követően a brit a negyedik helyen áll az egyéni pontversenyben, míg az ifjú olasz a hetedik pozíciót foglalja el. A konstruktőrök között a Mercedes jelenleg a harmadik, a német istállót a Ferrari és a pontversenyt toronymagasan vezető McLaren előzi meg.

Kapcsolódó cikkek

Pornófilmben tűnt fel a Mercedes csapatfőnöke
„Hülyeségeket beszél” – a Mercedes pilótája reagált Hamilton kijelentésére
Visszatér a Forma-1, Hamilton máris elmondta, miért tört össze annyira a Hungaroringen
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!