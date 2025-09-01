Toto Wolff az Oscar Piastri győzelmével zárult Holland Nagydíj után beszélt a Mercedes pilótáinak a jövőjéről, hozzátéve, hogy George Russell szerződésének részleteit még egyeztetik.
A Mercedesnél felmerült Max Verstappen szerződtetésének a lehetősége, de a Red Bull négyszeres világbajnoka a Hungaroringen bejelentette, hogy jövőre is marad az osztrák csapatnál. Ezek után szinte biztossá vált, hogy a német istálló nem fog változtatni a jelenlegi párosán, ezt pedig Toto Wolff csapatfőnök meg is erősítette a Holland Nagydíj után.
Mindig azt mondom, hogy nem lesz nagy hír, mert ezt csináljuk – természetesen mindkettőjükkel folytatjuk. George-dzsal van néhány dolog, amit optimalizálni szeretnénk
az utazások és marketingnapok terén, hogy mennyi időt fordítunk ezekre. Tapasztalt versenyző, számunkra pedig mindig fontos ezekről beszélni” – nyilatkozta az osztrák szakember.
„A legjobb teljesítményt szeretnénk kihozni a versenyzőinkből, és úgy gondolom, hogy mindkettőjükre elég nagy terhet raktunk a marketing- és médiatevékenységekkel” – idézte a motorsport.hu a Mercedes-főnök szavait.
Russell 2022 óta a Mercedes versenyzője, Antonelli pedig újoncként a szezon elején váltotta a csapatnál a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont.
Az idei szezonban 15 fordulót követően a brit a negyedik helyen áll az egyéni pontversenyben, míg az ifjú olasz a hetedik pozíciót foglalja el. A konstruktőrök között a Mercedes jelenleg a harmadik, a német istállót a Ferrari és a pontversenyt toronymagasan vezető McLaren előzi meg.