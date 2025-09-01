Toto Wolff az Oscar Piastri győzelmével zárult Holland Nagydíj után beszélt a Mercedes pilótáinak a jövőjéről, hozzátéve, hogy George Russell szerződésének részleteit még egyeztetik.

Toto Wolff szerint a Mercedes jövőre is ugyanezzel a pilótapárossal áll rajthoz az F1-ben

Fotó: GABRIELE LANZO / NurPhoto

Toto Wolff szerint Russell és Antonelli is marad a Mercedesnél

A Mercedesnél felmerült Max Verstappen szerződtetésének a lehetősége, de a Red Bull négyszeres világbajnoka a Hungaroringen bejelentette, hogy jövőre is marad az osztrák csapatnál. Ezek után szinte biztossá vált, hogy a német istálló nem fog változtatni a jelenlegi párosán, ezt pedig Toto Wolff csapatfőnök meg is erősítette a Holland Nagydíj után.

Mindig azt mondom, hogy nem lesz nagy hír, mert ezt csináljuk – természetesen mindkettőjükkel folytatjuk. George-dzsal van néhány dolog, amit optimalizálni szeretnénk

az utazások és marketingnapok terén, hogy mennyi időt fordítunk ezekre. Tapasztalt versenyző, számunkra pedig mindig fontos ezekről beszélni” – nyilatkozta az osztrák szakember.

George Russell és Andrea Kimi Antonelli is marad a Mercedesnél

Fotó: BEN STANSALL / AFP

„A legjobb teljesítményt szeretnénk kihozni a versenyzőinkből, és úgy gondolom, hogy mindkettőjükre elég nagy terhet raktunk a marketing- és médiatevékenységekkel” – idézte a motorsport.hu a Mercedes-főnök szavait.

Russell 2022 óta a Mercedes versenyzője, Antonelli pedig újoncként a szezon elején váltotta a csapatnál a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont.

Az idei szezonban 15 fordulót követően a brit a negyedik helyen áll az egyéni pontversenyben, míg az ifjú olasz a hetedik pozíciót foglalja el. A konstruktőrök között a Mercedes jelenleg a harmadik, a német istállót a Ferrari és a pontversenyt toronymagasan vezető McLaren előzi meg.

