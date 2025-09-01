Live
Először állhatott dobogóra Forma-1-es karrierje során Isack Hadjar. A Racing Bulls pilótája ennek örömére össze is törte a dobogón kapott gyönyörű trófeát.

Lando Norris emberére akadt Isack Hadjarban. A McLaren brit pilótája 2023-ban a Hungaroringen tette emlékezetessé dobogós helyét egy gyönyörű Herendi porcelánváza összetörésével, a vasárnapi Holland Nagydíjon pedig a Racing Bulls pilótája ünnepelt trófeatöréssel.

Vajon kitől leste el Hadjar a trófeatörés fortélyait?
Vajon kitől leste el Hadjar a trófeatörés fortélyait?
Fotó: JAKUB PORZYCKI / ANADOLU

Isack Hadjar és trófeatörés

A Racing Bulls 20 éves francia-algériai pilótája remekelt Zandvoortban: szombaton negyedik lett az időmérőn, a futamon pedig Charles Leclerc és George Russell támadásait is sikerrel verte vissza, Lando Norris kiesése pedig hozzásegítette F1-es karrierje első pódiumához. Amire mindössze 15 futamot kellett várnia, azaz ez valóban bravúros teljesítmény.

Az már nem annyira, hogy a csapatával annyira lelkesen ünnepelte a sikert, hogy összetörte a szervezőktől a harmadik helyért kapott gyönyörű dísztárgyat.

Lando Norris az otrombasága után egy évvel ellátogatott a Herendi Porcelánmanufaktúrába, hogy kiköszörülje a csorbát, kíváncsian várjuk, hogy tesz tanítványa, Isack Hadjar.

