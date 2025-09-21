Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérője rengeteg balesettel indult, már a Q1-ben háromszor felvillant a piros zászló, és a folytatásban is kaotikus események zajlottak a pályán. Lewis Hamilton a Q2-ben kiesett, majd Charles Leclerc összetörte a Ferrarit, fokozva az olasz istálló drámáját. A Q3-ban a vb-éllovas Oscar Piastri is balesetet okozott, az Azeri Nagydíj kvalifikációját végül hihetetlen izgalmak után Max Verstappen nyerte meg, Carlos Sainz pedig óriási meglepetésre a második, míg Lawson a harmadik lett. A McLarent és a világbajnoki pontversenyt is vezető pilóták nem szerepeltek túl jól, az autóját összetörő Piastri csak a kilencedik rajthelyet csípte el, első számú riválisa és csapattársa, Norris pedig csupán a hetedik startpozíciót szerezte meg.

Fotó: Ozan Kose/AFP

Max Verstappen ezzel a lenti lélegzetelállító bakui körrel megszerezte szezonbeli hatodik pole-pozícióját a Forma-1-ben.