Az elmúlt évekhez képest Max Verstappen felemásan kezdte a Forma-1 2025-ös idényét, ugyanis az első hat futamból csak háromszor állhatott dobogóra, és csupán Japánban tudott nyerni. Májusban aztán megszerezte idei második futamgyőzelmét, miután a két McLaren előtt megnyerte az Emilia Romagna Nagydíjat, ami a Red Bull történetének 400. F1-es versenye volt. A négyszeres világbajnok szezonrajtját vélhetően az sem segítette, hogy tavasszal felerősödtek a jövője körüli spekulációk, noha többször is megerősítette, hogy szeretne maradni a Red Bullnál. A júliusi Belga Nagydíj után aztán eldőlt, hogy Verstappen jövőre is az osztrák istállónál fog versenyezni.

Bakuban visszatértek Max Verstappen világbajnoki esélyei

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Max Verstappen feltámadt és visszajöttek a világbajnoki esélyei

Verstappen ekkor, vagyis 13 forduló után 185 ponttal állt a harmadik helyen az egyéni pontversenyben, a hátránya azonban már-már behozhatatlannak tűnt a két McLarennel szemben, ugyanis Lando Norris mögött 250 pontos, míg a vb-pontversenyt vezető Oscar Piastrival szemben 266 pontos lemaradásban volt. A holland hónapokkal ezelőtt nyíltan ki is mondta, hogy idén nem ő lesz a világbajnok.

Mostanra azonban sokat szűkült az olló az élen állók között, ugyanis a két szeptemberi futamon Verstappen és a Red Bull is régi önmagát idézte. A címvédő Monza után Bakuban is nyert, mégpedig fölényesen. A pole-pozíció megszerzése után rajt-cél győzelmet aratott, ráadásul a leggyorsabb körrel.

Verstappen Bakuban idei negyedik futamgyőzelmét aratta

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mindeközben a McLaren váratlanul botlott Azerbajdzsánban, ugyanis Piastri az elrontott időmérőt követően a vasárnapi futamon már az első körben kiesett. Az ausztrál csapattársa, Lando Norris pedig elszalasztotta a lehetőséget a győzelemre, ugyanis csapata sorozatban másodszor szúrt el egy kulcsfontosságú bokszkiállást, így a brit végül csak hetedik lett. Mindez azért is lehet aggasztó a McLaren számára, mert eddig toronymagasan a mezőny fölött állt, hiszen az első 15 versenyből 12-t megnyert, viszont a hibákat könyörtelenül kihasználó Verstappen közelebb tudott zárkózni hozzájuk.

A Red Bull sztárjának hátránya már csak 69 pont az összetettben élen álló Piastrival szemben, így nem véletlen, hogy felerősödtek azok a hangok, miszerint Verstappen újra harcban van a világbajnoki címért.

A konstruktőri címvédő McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella már a bakui időmérő után arról beszélt, hogy szerinte Verstappennek továbbra is reális esélye van a vb-győzelemre, majd a holland sikerével zárult vasárnapi futam után leszögezte, hogy megerősítést nyert a kijelentése. A wokingiak F1-es csapatfőnöke azt mondta, annyira biztos benne, hogy Verstappen harcban van a címért, hogy a hangsúly kedvéért a sajtó akár nagybetűkkel is idézheti a szavait.