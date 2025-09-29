Az elmúlt évekhez képest Max Verstappen felemásan kezdte a Forma-1 2025-ös idényét, ugyanis az első hat futamból csak háromszor állhatott dobogóra, és csupán Japánban tudott nyerni. Májusban aztán megszerezte idei második futamgyőzelmét, miután a két McLaren előtt megnyerte az Emilia Romagna Nagydíjat, ami a Red Bull történetének 400. F1-es versenye volt. A négyszeres világbajnok szezonrajtját vélhetően az sem segítette, hogy tavasszal felerősödtek a jövője körüli spekulációk, noha többször is megerősítette, hogy szeretne maradni a Red Bullnál. A júliusi Belga Nagydíj után aztán eldőlt, hogy Verstappen jövőre is az osztrák istállónál fog versenyezni.
Verstappen ekkor, vagyis 13 forduló után 185 ponttal állt a harmadik helyen az egyéni pontversenyben, a hátránya azonban már-már behozhatatlannak tűnt a két McLarennel szemben, ugyanis Lando Norris mögött 250 pontos, míg a vb-pontversenyt vezető Oscar Piastrival szemben 266 pontos lemaradásban volt. A holland hónapokkal ezelőtt nyíltan ki is mondta, hogy idén nem ő lesz a világbajnok.
Mostanra azonban sokat szűkült az olló az élen állók között, ugyanis a két szeptemberi futamon Verstappen és a Red Bull is régi önmagát idézte. A címvédő Monza után Bakuban is nyert, mégpedig fölényesen. A pole-pozíció megszerzése után rajt-cél győzelmet aratott, ráadásul a leggyorsabb körrel.
Mindeközben a McLaren váratlanul botlott Azerbajdzsánban, ugyanis Piastri az elrontott időmérőt követően a vasárnapi futamon már az első körben kiesett. Az ausztrál csapattársa, Lando Norris pedig elszalasztotta a lehetőséget a győzelemre, ugyanis csapata sorozatban másodszor szúrt el egy kulcsfontosságú bokszkiállást, így a brit végül csak hetedik lett. Mindez azért is lehet aggasztó a McLaren számára, mert eddig toronymagasan a mezőny fölött állt, hiszen az első 15 versenyből 12-t megnyert, viszont a hibákat könyörtelenül kihasználó Verstappen közelebb tudott zárkózni hozzájuk.
A Red Bull sztárjának hátránya már csak 69 pont az összetettben élen álló Piastrival szemben, így nem véletlen, hogy felerősödtek azok a hangok, miszerint Verstappen újra harcban van a világbajnoki címért.
A konstruktőri címvédő McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella már a bakui időmérő után arról beszélt, hogy szerinte Verstappennek továbbra is reális esélye van a vb-győzelemre, majd a holland sikerével zárult vasárnapi futam után leszögezte, hogy megerősítést nyert a kijelentése. A wokingiak F1-es csapatfőnöke azt mondta, annyira biztos benne, hogy Verstappen harcban van a címért, hogy a hangsúly kedvéért a sajtó akár nagybetűkkel is idézheti a szavait.
„Max egyértelműen versenyben van a világbajnoki címért. Tudtuk, hogy így van és most megerősítést is kaptunk” – mondta Stella.
Bár matematikailag valóban visszajöttek a regnáló bajnok esélyei, ám reálisan nézve azért még mindig messze van az első helytől. Verstappen a zsinórban aratott két futamgyőzelmével tehát 69 ponttal van lemaradva Oscar Piastritól és 44 egységgel a második Lando Norristól. Gyakorlatilag mindkét pilótával szemben tetemesnek mondható a hátrány, hiszen egy győzelemmel 25 pontot lehet szerezni, de ha valaki, akkor a négyszeres világbajnok képes lehet ekkora mínuszról is fordítani, hiszen csak az elmúlt két versenyen 35 pontot hozott Piastrin. Még hét futam és három sprintverseny van hátra az idei bajnokságból, vagyis összesen 199 pontot lehet még szerezni a hátralévő bő két hónapban.
Verstappen nem zárja ki a lehetőségét az újabb címvédésnek, azonban ábrándozni nem akar.
„Nem hagyatkozom a reményre. Hét verseny maradt még, hatvankilenc pont pedig sok. Szóval nem gondolok erre. Csak versenyről versenyre haladok, amit lényegében egész szezonban tettem. Próbálom a tőlem telhető legjobbat nyújtani, próbálom a lehető legtöbb pontot begyűjteni. Aztán Abu-Dzabiban már tudni fogjuk” – mondta Verstappen.
Verstappen malmára hajthatja a vizet, hogy neki nincs vesztenivalója, ellentétben a McLaren pilótáival, akik sokáig csak egymással versengtek a vb-győzelemért.
A bajnokság alakulása azonban már nem csupán Verstappen kezében van,
hiszen még ha mind a hátralévő tíz futamot meg is nyerné, miközben Piastri folyton a második helyen zárna, akkor is csak 52 pontot tudna ledolgozni a holland a 69-ből. Vagyis Verstappennek arra is szüksége van, hogy a rivális pontokat veszítsen, és nem csupán Piastri, hanem Norris is. Arra azonban kevés az esély, hogy folyamatosan botladozzon mindkét McLaren. Ugyancsak nehezíti Verstappen helyzetét, hogy nincs olyan csapattársa, aki segíteni tudná és rendszeresen a második helyen végezni, amivel további pontokat venne el a riválisoktól. Cunoda Júki eddig nem mutatott túl sokat eddig az energiaitalosoknál, idei legjobb eredményét Bakuban érte el, de ott is csupán a 6. helyen ért célba.
Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke a számolgatásokkal kapcsolatosan mindenkit óvatosságra intett Bakuban, mivel szerinte két olyan pályán nyertek legutóbb, amik alapvetően kedveztek nekik. A Christian Hornert váltó szakember első sorban arra fókuszál, hogy a konstruktőri tabellán megelőzzék a második helyért a Mercedest és a Ferrarit, akiket 18 és 14 pontra közelítettek meg a feljavuló formának köszönhetően.
Növekszik az önbizalom, így versenyről versenyre kicsit többet lehet kockáztatni, kísérletezni. De hogy ennek van-e hatása arra, amit a McLaren csinál? Őszintén szólva nem tudom, valószínűleg nincs.
Csak magunkra figyelünk, és azt szeretnénk látni, hogy az autó bizonyos területeken fejlődik, és ha ez így lesz, akkor fel tudjuk venni a versenyt a McLarennel, a Mercedesszel és a Ferrarival” – mondta Mekies.
A világbajnoki idény a hétvégén Szingapúrban folytatódik, ahol a Red Bull nem éppen a legerősebb. A 2023-as idényben a szingapúri volt az egyetlen futam, ahol a csapat nem tudott nyerni, ráadásul Verstappen pályafutása során még soha nem győzött ezen a pályán. Tavaly Norris mögött a második lett, a nagy leszorítóerőt igénylő pálya pedig most is sokkal inkább a McLarennek kedvez, hiszen a Milton Keynes-i csapatnak idén többször is problémája akadt a gumikopással. A címvédő McLaren a hétvégén Szingapúrban bebiztosíthatja a konstruktőri vb-címét, amihez elegendő összesen 13 pontot összehoznia. Az egyéni világbajnoki cím viszont ennél is nagyobb siker lenne, mivel utoljára Lewis Hamilton tudott diadalmaskodni a csapat színeiben, még 2008-ban. Bár valószínűtlennek tűnik, ha Piastri – vagy Norris – gyakorlatilag nyert helyzetből elbukná a világbajnoki címet az utolsó pillanatban, az hatalmas csalódás lenne a McLarennek. Ennek ellenére a Red Bull csapatfőnöke nem érzi úgy, hogy a monzai és a bakui sikerrel különösebb nyomást helyeztek volna a riválisra.
„Készen állunk a szingapúri kihívásra. Ez egy olyan pálya, amely már hosszú ideje kihívást jelent a számunkra. Rendkívül fontos, hogy változtassunk azokon a dolgokon, amik eddig nem működtek. Majd újra két olyan pálya jön, ahol közepes sebességű kanyarok vannak, akár csak Zandvoortban, ahol a McLaren megvert minket. Jelentős hátrányban voltunk, ráadásul hiába nyerte Max a sprintet Spában, a futamon fél másodperccel gyorsabbak voltak nálunk. Szóval ezekre a kérdésekre még választ kell kapnunk” – mondta a Red Bull csapatfőnöke.
A Szingapúri Nagydíj kulcsfontosságú lesz Verstappen számára, hiszen ha nem tud a McLarenek előtt végezni, úgy jelentősre is nőhet a hátránya a világbajnoki pontversenyben. A címvédő és a Red Bull így mindössze annyit tehet, hogy versenyről versenyre haladva megpróbál minél több pontot hozni a McLareneken – miközben a szerencse is döntő faktor lesz. A Red Bull olaszországi új padlólemeze előrelépést hozott, de kérés, hogy az elmúlt hetekben látott lendületet képesek lesznek-e megtartani a bajnokság végéig. Az idény utolsó hat versenyét tekintve (Egyesült Államok, Mexikó, Brazília, Las Vegas, Katar, Abu Dzsabi) egyébként Verstappen az elmúlt két évben mindenhol nyert legalább egyszer, Katarban és Brazíliában pedig 2024-ben is első lett, így van miért bizakodnia.
Ha valami csoda folytán Verstappen behúzná 2025-ben is a világbajnoki címet, azzal olyan legendákhoz csatlakozna, mint Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher és Lewis Hamilton – eddig csak ők lettek legalább ötször vb-győztesek – ráadásul a sorozatban elért öt elsőség csak Schumachernek sikerült, de a holland pilóta lehet a legfiatalabb, akinek ez összejött.