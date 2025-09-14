Sokakat meglepett, hogy a négyszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappennek végig kell csinálnia a teljes vizsgafolyamatot, beleértve az elméleti vizsgákat és az oktató jelenlétében megtett köröket is. Sokan nem értik, hogy ilyen kaliberű pilótának miért van szüksége ilyen formalitásokra, azonban a nürburgringi versenypályát nem véletlenül nevezik zöld pokolnak.

A négyszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen sikeresen megszerezte A-kategóriás engedélyét a Nürburgring Nordschleife pályára

Fotó: Hasan Bratic/dpa Picture-Alliance via AFP



Verstappen azonban gond nélkül teljesítette a követelményeket, professzionális hozzáállásával pedig széles körű elismerést szerzett a német motorsport berkeiben.

Verstappen távozhat a Forma-1-ből

A Red Bull holland pilótája pénteken az írásbeli elméleti vizsgákkal kezdett, majd majd beült az autóba egy oktató mögé, aki bemutatta neki a 20,8 kilométeres pálya optimális versenyvonalait.

Ezt követően Verstappen került a volán mögé, egy csökkentett teljesítményű Porsché-t vezetett, amely 125 lóerővel kevesebb volt, mint a kategória szokásos autói. A holland pilóta versenytempója ellen ellenére azonnal megmutatkozott, ráadásul esős körülmények között vezetett, a körideje pedig mindössze tizenöt másodperccel maradt el a CUP3 kategória győztesétől, ami elképesztő teljesítmény ilyen nehéz körülmények között.

A RacingNews365 azt írja, hogy a licenc megszerzéséhez két különböző járművel 14 kört kellett teljesíteni, de a testvérjármű technikai problémái miatt Verstappen nem tudta a terv szerint teljesíteni a programot.

A négyszeres F1-es világbajnoknak nem okozott gondot a Porsche Cayman

Fotó: Hasan Bratic/dpa Picture-Alliance via AFP

A holland sztár végül 14 kört teljesített a 980-as rajtszámú Porsche Caymannel, majd megvárta a licencbizottság döntését.

A tisztviselők végül megadták Verstappennek az A kategóriás licencet, hivatkozva a változó időjárási körülmények között és sárga zászlóval jelzett helyzetekben tanúsított kompetenciájára.

A lincenc megszerzése új ajtókat nyithat meg a Red Bull pilótája számára. Verstappen mostantól GT3-as autóval is versenyezhet a nürburgringi pályán, és már komoly tervei vannak. Verstappen célja állítólag a szeptember 27-i Nürburgring Langstrecken-Serie verseny, ahol a holland a saját csapata, a Verstappen.com Racing színeiben fog versenyezni egy Ferrari GT3-mal.

Az időzítés pontosan illeszkedik az azeri és a szingapúri Forma-1-es hétvége közé, ami jól mutatja Verstappen egyre komolyabb érdeklődését az endurance versenyek iránt.

A 27 éves pilóta célja továbbra is a nürburgringi 24 órás verseny, amelyen az újonnan megszerzett licencével már nincs akadálya a részvételnek.