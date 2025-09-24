Eddig remekül alakul a szeptember Max Verstappen számára, ugyanis a Forma-1 négyszeres világbajnoka Monzában és Bakuban is nyerni tudott, a hétvégén pedig újabb futamgyőzelmet arathat, ám ezúttal GT3-as versenyen.

Bakuban visszatértek Max Verstappen világbajnoki esélyei

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Verstappen GT-kalandja folytatódik

A Red Bull holland pilótája a hónap elején szerezte meg a DMSB Permit Nordschleife versenyzői engedélyt, amely lehetővé teszi számára, hogy GT3-as versenyeken indulhasson a legendás német pályán, beleértve a híres 24 órás futamot is.

Egybehangzó sajtóhírek szerint szombaton az NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) szezonbeli kilencedik versenyén Verstappen is rajthoz fog állni és minden valószínűség szerint a svájci Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3-as gépét fogja vezetni, ugyanis korábban is tesztelt már a csapattal ezen a pályán.

Verstappen az Olasz Nagydíj és az Azeri Nagydíj között a Nürburgringen debütált első GT-versenyén, amit egy GT4-es Porsche Caymannal teljesített.

Kapcsolódó cikkek: