Max Verstappen a hétvégén próbálta ki magát először a GT3 sportautó sorozatban. A négyszeres Forma-1-es világbajnok holland egy Ferrari 296 GT3 volánja mögött közel fél percet, egészen pontosan 24 másodpercet adott a második leggyorsabb versenyzőnek az időmérőn, ahol végül a harmadik helyet szerezte meg, így magabiztosan várhatta a 4 órás futamot a „zöld pokol”-nak hívott 14,7 mérföld (kb. 23,65 km) hosszú Nordschleifén.

Verstappen győzelemmel debütált a GT3-ban

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Verstappen a legendás Nordschleifén is oktatott

A Red Bull holland sztárja remekül kapta el a rajtot, és már az első kanyarban átvette a vezetést. A futam első felében aztán Verstappen 70 másodperces előnyt autózott ki, majd a folytatásban csapattársa, Christopher Lulham vette át a volánt, aki végül 28 kört követően 20 másodperc előnnyel hozta be a célba a Ferrarit.

A monzai és bakui F1-es futamgyőzelem után ez volt Verstappen harmadik sikere ebben a hónapban.

Alighanem a holland pilóta nem utoljára versenyzett a GT-sorozatban, ugyanis már korábban jelezte, hogy indulni akar a nürburgringi 24 órás versenyen, amelyre 2026 májusában kerül sor.

