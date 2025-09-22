Charles Leclerc és Carlos Sainz – akik 2021 és 2024 között voltak csapattársak a Ferrarinál, és azóta is baráti kapcsolatot ápolnak – a verseny után privát járattal indultak útnak a Heydar Aliyev repülőtérről, célállomásuk a nizzai Côte d’Azur repülőtér lett volna, de a gépük viharba került.

Carlos Sainz-cot és Charles Leclerc-t a vihar sem állíthatta meg

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Viharos leszállás, kerülőútra kényszerültek az F1-es sztárok

Az eredetileg alig ötórásnak tervezett út azonban nem a várt fordulatot vett:

a rossz időjárási körülmények miatt a gép nem tudott leszállni Nizzában, így a pilóták kénytelenek voltak Genovában landolni.

A kényszerű kitérő újabb kihívást jelentett a két F1-sztárnak, hiszen Monacóig még mindig több órányi út állt előttük.

Ahelyett azonban, hogy további megoldások után kutattak volna a levegőben, a földön találták meg a legegyszerűbb megoldást: autóba ültek, és maguk vágtak neki az útnak. Ez aligha jelenthetett gondot számukra, hiszen a világ legjobb pilótái közé tartoznak – igaz, most a közutakon kellett bizonyítaniuk, nem a versenypályán.

A történet külön érdekessége, hogy Sainz immár a Williams versenyzője, míg Leclerc továbbra is a Ferrari kulcsembere. Az útjaik szétválása ellenére is szívesen utaznak együtt a versenyekre. Most pedig közösen élhették át, hogy a Forma–1 világában a váratlan helyzeteket nemcsak a futamokon, hanem az utazások során is rugalmasan kell megoldani.

Leclerc Bakuban a kilencedik helyen zárt, míg Sainz egy remek versennyel a dobogó harmadik fokára állhatott fel.