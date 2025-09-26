Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Putyin, amit mondott, az mindenkit meglepett

Link másolása
Vágólapra másolva!
A motorsport 18 éves brit szupertehetsége súlyos betegséggel küzd. Will Macintyre nemrég jelentette be, hogy egy időre eltávolodik a versenyzéstől, miután rákot diagnosztizáltak a tüdejében és az agyában. A fiatal pilótának rengetegen üzentek, a Forma-1-es sztárok közül Max Verstappen és Andrea Kimi Antonelli is a támogatásáról biztosította.

Will Macintyre 2025-ben a GB3-as bajnokságban versenyzett, majd a közelmúltban jelentette be, hogy egy időre eltávolodik a motorsporttól, miután rákot diagnosztizáltak a tüdejében és az agyában. A 18 éves versenyző a közösségi médián keresztül erősítette meg a hírt.

Will Macintyre súlyos beteg
Will Macintyre súlyos beteg
Fotó: people.com

Will Macintyre súlyos beteg

„Ez nagyon más bejegyzés a szokásosnál, de egyenesen ki fogom mondani. Az elmúlt néhány hónapban nem éreztem teljesen jól magam, és most kezd értelmet nyerni, hogy miért. 

Agy- és tüdőrákot diagnosztizáltak nálam. Sajnos olyan súlyos, mint amilyennek hangzik!” 

– írta szívszorító posztjában a nagy tehetségnek tartott pilóta.

„A Milton Keynes-i Kórház fantasztikus csapata már hihetetlen segítséget nyújtott egy harci terv összeállításában. Sajnos ez azt jelenti, hogy belátható ideig nem fogok versenyezni. De nyugodtak lehettek, amilyen hamar csak tudok, visszatérek a kormány mögé, ahova tartozom. Hatalmas köszönet illeti a családomat és barátaimat a támogatásért, valamint mindenkit, aki továbbra is támogat ebben a váratlan kitérőben” – tette hozzá a 18 éves pilóta, akinek még Forma-1-es sztárok is üzentek.

Verstappen és Antonelli is üzent a nehéz sorsú pilótának

A fiatal versenyzőnek rengetegen küldtek bátorító szavakat, kedves gondolatokat. Köztük volt a négyszeres világbajnok Max Verstappen, valamint a Mercedes újonca, Andrea Kimi Antonelli is.

Még olyanok is, akikkel soha nem találkoztam: Max Verstappen, Kimi Antonelli és Susie Wolff, mind jobbulást kívántak. 

Hihetetlen volt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek” – idézte a motorsport.hu a meghatódott Macintyre-t.

Az F1-es reménységnek tartott ifjú pilóta nem akart időkeretet szabni visszatérési reményeinek, de megfogadta, hogy visszatér a versenyzéshez.

Kapcsolódó cikkek

Öt évvel a horrorbalesete után újra F1-es autóba ül a megégett sztárpilóta
„Ijesztő órákon vagyunk túl" – Lewis Hamilton kutyájának állapota rosszabbra fordult
Rémisztő jelenet: égő autóból kellett menekülnie Lewis Hamilton mozgássérült testvérének – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!