A 23 éves férfi ezen a héten vallotta be a bíróságon, hogy megölte édesapját, akit szintén Antolín González volt. Az eset még július 5-én történt, a családi vállalkozásuk raktárában, Burgos közelében, Spanyolországban.

Antolín González börtönbe kerülhet

Antolín González mindent beismert

A spanyol sajtó szerint a korábbi gokartbajnok elmondta a nyomozóknak, hogy apja egy bozótvágó késre emlékeztető, körülbelül 15 centiméteres pengéjű kést rántott elő, majd a dulakodás során a fiatalabb González nyakon szúrta apját. A spanyol La Sexta beszámolója szerint a fiú ezután elhagyta a helyszínt, és néhány órával később a közeli Sinovas városában fogták el.

Az 56 éves áldozat, aki helyi vállalkozó volt, még életben volt, amikor a mentők kiérkeztek, ám később belehalt sérüléseibe. González Jr. azt állítja, hogy a gyilkosság baleset volt, és önvédelemből cselekedett.

A férfi együttműködött a rendőrséggel, és elvezette őket a Banuelos folyó partjára, ahol – elmondása szerint – eldobta a kést, de továbbra sem találják a fegyvert. A fiatal Antolín González a 2010-es években Spanyolország egyik legígéretesebb autóversenyzőjeként tűnt fel: 8 évesen gokart-pályacsúcsot döntött, 13 évesen pedig minden idők legfiatalabb Forma-3-as tesztpilótája lett.

Később a spanyol Formula 4-ben, a Formula Masters Chinában és az Asian Formula Renault-sorozatban is versenyzett, 2018-ban összetett második helyet szerzett.

Annak ellenére, hogy sokan Fernando Alonsóhoz hasonlították, karrierje megrekedt, főként pénzügyi problémák miatt.

A beszámolók szerint Antolín Jr. vádalkut próbál elérni, hogy enyhébb büntetést kapjon. A per jelenleg is folyamatban van.