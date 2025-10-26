Live
Lance Stroll ismét gyenge teljesítményt nyújtott a Forma-1-es Mexikói Nagydíj időmérőjén. Az Aston Martin pilótájának csalódottsága aztán megint az újságírókon csattant, ugyanis a kanadai versenyző idén már másodszor hagyta őket faképnél.

Az Aston Martin pilótája, Lance Stroll már a szabadedzéseken is szenvedett, a Forma-1-es Mexikói Nagydíj szombati időmérője pedig borzalmasan alakult a számára. A kanadai ezúttal is messze elmaradt csapattársától, Fernando Alonsótól, ugyanis csak az utolsó előtti, 19. helyet sikerült megszereznie a kvalifikáción.

Az Aston Martin pilótája csalódottan távozott az interjúzónából
Fotó: GERARDO VIEYRA / NurPhoto

Stroll szerint visszafejlődik az Aston Martin

Az időmérő után Stroll rendkívül csalódott volt, a médiának nyilatkozva pedig röviden elmondta, hogy nem lepődött meg az újabb gyenge teljesítményen, mivel úgy érzi, az autó egyszerűen hétről-hétre „visszafelé fejlődik”.

„Egyáltalán nem volt tapadásom. Ez sokszor előfordul: az edzéseken még van, de amikor eljön az időmérő, egyszerűen eltűnik a tapadás” – mondta Stroll, majd a következő kérdés után idő előtt be is fejezte az interjút.

A RacingNews365 újságírója ugyanis rákérdezett, hogy szerinte miért romlik a teljesítménye folyamatosan, amire elfogyott Stroll türelme és dühösen reagált.

„Nem tudom. Talán… nem tudom. Nincs mindenre válaszom, de általában ez történik” – felelte először, majd amikor az újságírók tovább faggatóztak, akkor Stroll félbeszakította őket: „Talán erről inkább a csapatot kérdezzék meg” – mondta, majd távozott az interjúzónából.

Az elmúlt hat versenyhétvége során ez már a második alkalom volt, hogy Stroll nem tett eleget az időmérő utáni sajtókötelezettségeinek, ugyanis augusztus végén Hollandiában is hasonlóképpen cselekedett.

Bár a silverstone-i csapat a szezon elején többször is jól szerepelt az időmérőkön, most ismét visszaesett a teljesítményük. Ráadásul a 26 éves kanadai pilótát különösen aggaszthatja, hogy sorozatosan kikap a 44 éves csapattársától, Fernando Alonsótól, hiszen ez már zsinórban a 31. időmérős veresége volt csapaton belül.

A 71 körös Mexikói Nagydíj vasárnap - közép-európai idő szerint - 21 órakor kezdődik. 

Verstappen: Azt mondtam volna, hogy egy idióta vagy!

