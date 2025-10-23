Nem a tervek szerint alakult Hirakava Rjó felkészülése a közelgő mexikói szabadedzésre, miután a japán pilóta hétfőn komoly balesetet szenvedett a Haas zandvoorti privát tesztjén.

Hirakava Rjó balesetének nem örültek a Haasnál

Hirakava Rjó komoly balesete

A 31 éves versenyző a Mexikói Nagydíj első szabadedzésén Oliver Bearman helyét veszi át az amerikai istállónál, ám a felkészülése során kellemetlen incidens történt a holland versenypályán zajló TPC (Testing Previous Car) teszten – írja a Motorsport.

Hirakava a Masterbocht kanyarból kigyorsítva vesztette el az uralmát az autó felett, amely háromszor is megpördült a tengelye körül, mielőtt a kilences kanyar külső részén található füves területre sodródott. Az autó először az orrával csapódott a falnak, majd a becsapódás következtében megpördült és a hátulja is nekiütközött a védőkorlátnak.

Haas conducted a private TPC at Zandvoort yesterday

A 2016-ban a Forma-1-be belépő Haas számára ez az első év, amikor TPC teszteket végezhetnek. Ez a formátum lehetővé teszi a csapatok számára, hogy privát teszteket folytassanak olyan régebbi autókkal, amelyek megfelelnek az elmúlt három év technikai szabályainak.