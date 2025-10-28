A Forma-1 korábbi első embere 95 évesen is remek formának örvend. Bernie Ecclestone a születésnapja apropóján a legendás F1-es szakértővel, Roger Benoit-val beszélgetett, interjújában meglepő részletekről számolt be az életével kapcsolatban.

Bernie Ecclestone 95 éves lett

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A korábbi F1-vezér egyelőre gondolni sem mer arra, hogy eléri-e majd a 100 évet.

„Nem gondolok rá, mert az én koromban már nem években számolnak. Még akkor is, ha most gyakrabban fáj a gyomrom” – mondta Ecclestone, majd azzal viccelődött, hogy a napi gyógyszeradagja azért megnövekedett.

Ecclestone továbbra is kerüli az alkoholt, és békés életet él 49 éves feleségével, Fabianával, és öt éves fiukkal, Ace-szel a Sao Paulo közelében fekvő Ampero farmjukon.

Tejre és gyümölcslevekre van szükségem. A legnagyobb kívánságom teljesült. Most már tudok beszélni a fiammal, Ace-szal, és Fabiana mellett még soha nem voltam ilyen boldog”

– szögezte le Ecclestone, aki még mostanság is szívesen hangoztatja a véleményét, nemrég Lewis Hamiltont kritizálta élesen.

HAPPY Birthday, Bernie Ecclestone. The long-time boss of Formula One turns 95 today. #TotallyMotorsport#YourMotorsportFix pic.twitter.com/fstq5RGIQg — Totally Motorsport (@totally_msport) October 28, 2025

Benoit azt is felelevenítette az egykori F1-es főnökkel kapcsolatban, hogy az utolsó amerikai választások alatt Ecclestone – aki mindig is szerette a szerencsejátékot – nem volt hajlandó fogadni Donald Trump győzelmére.

„Túl alacsonyak az esélyek, állította. Nem érte meg, szerinte. Amikor kicsit később odapillantottam, Bernie már elaludt” – jegyezte meg Benoit.

Bernie Ecclestone több mint három és fél évtizeden át uralta a Forma-1-et, miután az FIA-val vívott hatalmi harc kompromisszumaként megkapta az általa felvirágoztatott sorozat exkluzív kereskedelmi jogait. A dörzsölt üzletember 2017-ben, 86 évesen vonult vissza, azóta az amerikai Liberty Media diktálja az üzleti feltételeket. Ecclestone a Magyar Nagydíj felvirágoztatásában is nagy szerepet játszott, nélküle talán soha nem rendeztek volna F1-es futamokat a Hungaroringen.

