A Forma-1-es Amerikai Nagydíj vasárnapi futamán Max Verstappen indulhatott a pole pozícióból, majd meg is nyerte a futamot. A holland sztár ezzel egyértelműen bejelentkezett a vb-címre, ugyanis már csak 40 pont a hátránya az éllovas Oscar Piastrival szemben. Carlos Sainz viszont nem élete versenyét futotta, a Williams spanyolja kiesett, miután összeütközött Andrea Kimi Antonellivel, ráadásul kemény büntetést is kapott emiatt.

Carlos Sainz nem úszta meg a büntetést

Fotó: PETER FOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carlos Sainz büntetést kapott

A hatodik körben történt baleset során Sainz megpróbálta megelőzni a Mercedes olasz pilótáját a 15-ös és 16-os kanyarkombinációban, ám nagyon rosszul mérte fel a helyzetet, és kilökte az F1-es újoncot a kavicságyba. Bár Antonelli folytatni tudta a versenyt, Sainz első szárnya megsérült az ütközésben, így a spanyol kénytelen volt feladni a futamot.

A versenybírák a futam után meghallgatták mindkét versenyzőt és a csapatok képviselőit, valamint áttekintették a videófelvételeket is.

Antonellinek számítania kellett volna az előzési kísérletre, és helyet kellett volna hagynia az ütközés elkerülése érdekében”

– védekezett Sainz, a versenybírák azonban másként látták a történteket és kemény büntetést szabtak ki rá.

Sainz rosszul mérte fel a helyzetet Antonellivel szemben

Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy

a spanyol pilóta végül öt rajthelyes büntetést kapott a következő futamra,

a Mexikóvárosi Nagydíjra, valamint emellé még két büntetőpontot is a nyakába varrtak.

