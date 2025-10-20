Live
A Forma-1-es Amerikai Nagydíj Max Verstappen rajt-cél győzelmével zárult. A Williams pilótája, Carlos Sainz már a futam elején kiesett, ráadásul kemény büntetést kapott a verseny után.

A Forma-1-es Amerikai Nagydíj vasárnapi futamán Max Verstappen indulhatott a pole pozícióból, majd meg is nyerte a futamot. A holland sztár ezzel egyértelműen bejelentkezett a vb-címre, ugyanis már csak 40 pont a hátránya az éllovas Oscar Piastrival szemben. Carlos Sainz viszont nem élete versenyét futotta, a Williams spanyolja kiesett, miután összeütközött Andrea Kimi Antonellivel, ráadásul kemény büntetést is kapott emiatt.

AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 19: Carlos Sainz of Spain and Williams on the grid during the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 19, 2025 in Austin, Texas. Peter Fox/Getty Images/AFP (Photo by Peter Fox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Carlos Sainz nem úszta meg a büntetést
Fotó: PETER FOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carlos Sainz büntetést kapott

A hatodik körben történt baleset során Sainz megpróbálta megelőzni a Mercedes olasz pilótáját a 15-ös és 16-os kanyarkombinációban, ám nagyon rosszul mérte fel a helyzetet, és kilökte az F1-es újoncot a kavicságyba. Bár Antonelli folytatni tudta a versenyt, Sainz első szárnya megsérült az ütközésben, így a spanyol kénytelen volt feladni a futamot.

A versenybírák a futam után meghallgatták mindkét versenyzőt és a csapatok képviselőit, valamint áttekintették a videófelvételeket is. 

Antonellinek számítania kellett volna az előzési kísérletre, és helyet kellett volna hagynia az ütközés elkerülése érdekében” 

– védekezett Sainz, a versenybírák azonban másként látták a történteket és kemény büntetést szabtak ki rá.

AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 19: Andrea Kimi Antonelli of Italy driving the (12) Mercedes AMG Petronas F1 Team W16 leads Carlos Sainz of Spain driving the (55) Williams FW47 Mercedes on track during the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 19, 2025 in Austin, Texas. Clive Mason/Getty Images/AFP (Photo by CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sainz rosszul mérte fel a helyzetet Antonellivel szemben
Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy 

a spanyol pilóta végül öt rajthelyes büntetést kapott a következő futamra, 

a Mexikóvárosi Nagydíjra, valamint emellé még két büntetőpontot is a nyakába varrtak.

