A Forma-1-es Amerikai Nagydíj vasárnapi futamán Max Verstappen indulhatott a pole pozícióból, majd meg is nyerte a futamot. A holland sztár ezzel egyértelműen bejelentkezett a vb-címre, ugyanis már csak 40 pont a hátránya az éllovas Oscar Piastrival szemben. Carlos Sainz viszont nem élete versenyét futotta, a Williams spanyolja kiesett, miután összeütközött Andrea Kimi Antonellivel, ráadásul kemény büntetést is kapott emiatt.
Carlos Sainz büntetést kapott
A hatodik körben történt baleset során Sainz megpróbálta megelőzni a Mercedes olasz pilótáját a 15-ös és 16-os kanyarkombinációban, ám nagyon rosszul mérte fel a helyzetet, és kilökte az F1-es újoncot a kavicságyba. Bár Antonelli folytatni tudta a versenyt, Sainz első szárnya megsérült az ütközésben, így a spanyol kénytelen volt feladni a futamot.
A versenybírák a futam után meghallgatták mindkét versenyzőt és a csapatok képviselőit, valamint áttekintették a videófelvételeket is.
Antonellinek számítania kellett volna az előzési kísérletre, és helyet kellett volna hagynia az ütközés elkerülése érdekében”
– védekezett Sainz, a versenybírák azonban másként látták a történteket és kemény büntetést szabtak ki rá.
A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy
a spanyol pilóta végül öt rajthelyes büntetést kapott a következő futamra,
a Mexikóvárosi Nagydíjra, valamint emellé még két büntetőpontot is a nyakába varrtak.
