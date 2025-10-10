A Lewis Hamilton miatt kifakadó Fernando Alonso azt kérte a közvetítésekért felelősöktől, hogy finomítsanak a fő adáson és juttassanak el minden izgalmat a szurkolókhoz. Carlos Sainz is kritikus hangnemet ütött meg, a Williams pilótája is szót emelt a közvetítések bizonyos trendjei ellen.

Carlos Sainz kritizálta a TV-s közvetítéseket

Carlos Sainz: Ne csak a barátnőinket mutogassák!

Kezd divattá válni, hogy a barátnőink és hírességek reakcióit mutatják a tévében. Megértem, hogy ha van egy előzés vagy egy feszült pillanat, mutatod a reakciókat, de a múlt hétvégén nem mutatták a négy vagy öt előzésem egyikét sem,

ahogy azt sem, ahogy Fernando üldözi Lewist. Elég sok dologról lemaradnak. A másik rendben van – de csak addig, amíg nem maradunk le lényeges pillanatokról” – fakadt ki a Williams versenyzője.

Szerintem kissé túlzásba esnek azzal, hogy a hírességeket és a menyasszonyokat mutogatják. Néha olyan sok VIP van a paddockban, hogy még sétálni sem lehet.

Mi kerékpárral vagy rollerrel mozgunk, mert ha nem tesszük, nem tudsz végigmenni” – idézte a m4sport.hu a spanyolt, aki szerint jobb a mai paddock hangulata, mint 10-15 évvel ezelőtt, ugyanakkor a nagy felhajtás sokszor bosszantja.

„Egy kicsit feszült vagyok a paddockban, mert olyan sok ember állít meg fotókra. Vasárnap egyáltalán nem szeretek ott sétálni, mert összpontosítani akarok, egyedül akarok lenni. Anyukám azt mondja, mosolyogjak többet, de én csak próbálok elszigetelődni és koncentrálni. Emiatt talán barátságtalan arcot vágok. De egy verseny után – és különösen egy sikeres után – mindenképpen lazábbnak és mosolygósabbnak láthatnak” – tette hozzá Sainz.

