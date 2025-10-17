Charles Leclerc határozott hangnemben utasította vissza az egyre szaporodó pletykákat Christian Horner esetleges ferraris szerepvállalásáról.

Charles Leclerc feldúltan reagált a pletykákra

Fotó: JIM WATSON / AFP

Charles Leclerc kiborult

A monacói pilóta az austini versenyhétvége előtt egyértelművé tette, kizárólag a pályán nyújtott teljesítményre kíván koncentrálni – írja a Motorsport.

„Túl sokan beszélnek konkrét tények nélkül. Bosszantó ez a helyzet, de csapatként a munkára kell összpontosítanunk" – fogalmazott Leclerc, aki az SF-25 jelenlegi hiányosságaival is tisztában van.

„Nem rendelkezünk olyan nyers sebességgel, mint a McLaren vagy a Red Bull, és a Mercedes is rendkívül erős mostanában. Nem tudnék egy konkrét pontot megnevezni a pályán, ahol veszítünk – kicsit mindenhol elmaradunk. Egyszerűen több tapadásuk van, ezen a területen dolgozunk a fejlesztésekkel."

Hozzátette, természetesen csalódást keltő, hogy az utóbbi versenyeken nem sikerült dobogóra állniuk, de a csapat motivációja töretlen, és mindent megtesznek azért, hogy az idény hátralévő részében valami különlegeset alkossanak.

Leclerc a jövőjével kapcsolatos találgatásokat is igyekezett eloszlatni.

Mindig is szerettem a Ferrarit. Jelenleg egyetlen megszállottságom van: győzni ezzel a csapattal, most vagy a jövőben, és visszajuttatni a Ferrarit a csúcsra.

Ami a Forma-1-es Amerikai Nagydíjat illeti, az austini pálya különleges kihívást jelent a bukkanók és a hasmagasság miatt, de Leclerc szerint ez nem lesz extra hátrány számukra. "Nem hiszem, hogy nekünk nehezebb dolgunk lenne, mint másoknak. Mindannyian gondolunk erre, de nem várok problémákat a hétvégére."