A Ferrari monacói pilótája 2019 óta versenyez az olasz csapatnál, ám világbajnokságot még nem tudott nyerni a Scuderiával. Charles Leclerc számára a következő idény vízválasztó lehet, ha ismét elkerülik a sikerek, jó eséllyel csapatot vált.

Charles Leclerc már hét éve versenyez a Ferrarinál, de az olasz istálló utóbbi időszakban mutatott eredményei komoly kérdéseket vetnek fel a jövőjét illetően.

Charles Leclerc végre olyan autót szeretne, amelyben van esélye a vb-címre
Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Charles Leclerc vb-t akar nyerni

A 27 éves monacói sztárban még megvan a Ferrari iránti szenvedély, azonban világbajnoki címről álmodozik, az olasz csapat gyengébb teljesítménye miatt azonban erre lehet, hogy nem lesz már esélye.

Természetesen szeretnék többször győzni. Keményen dolgozunk a sikerek érdekében, 

és a motivációm egy cseppet sem csökkent. Sőt, a jelenlegi helyzet még keményebb munkára sarkall, hogy újra győzelemre vezethessem a Ferrarit. A személyes teljesítményemmel elégedett vagyok, de az a célom, hogy újra a győzelemért harcolhassunk” – mondta a New York Times-nak adott interjújában Leclerc.

Charles Leclerc of Ferrari after the qualifying ahead of the Formula 1 Grand Prix of Azerbaijan at Baku City Circuit in Baku, Azerbaijan on September 20, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Charles Leclerc vajon meddig bírja az eredménytelenséget a Ferrarinál?
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A 2026-os idénytől technikai szabályváltozások lépnek érvénybe a Forma-1-ben, ezek pedig kulcsfontosságúak lehetnek Leclerc jövője szempontjából. 

„Pályafutásom csúcsán érzem magam, és még messze vagyok a hanyatlástól. Fiatalnak érzem magam, de a következő évek meghatározóak lesznek. Éppen ezért létfontosságú, hogy 2026-ban jól kezdjünk. 

Nem szeretnék később megbánni semmit. Számomra az a legfontosabb, hogy tudjam, mindent megtettem a győzelem érdekében” 

– idézte a motorsport.hu Leclerc-t, ám egyre inkább úgy tűnik, a Ferrari iránti szeretete önmagában már nem lesz elég ahhoz, hogy a Scuderiánál tartsa.

A Ferrari legutóbb egy éve, 2024-ben nyert F1-es futamot, akkor Carlos Sainz diadalmaskodott Mexikóban. Az olasz istálló a mostani idényben a McLaren és a Mercedes mögött a harmadik helyen áll a konstruktőrök között, míg az egyéni csapatversenyben Leclerc az 5., Lewis Hamilton pedig a 6. pozíciót foglalja el 18 forduló elteltével.

