Charles Leclerc már hét éve versenyez a Ferrarinál, de az olasz istálló utóbbi időszakban mutatott eredményei komoly kérdéseket vetnek fel a jövőjét illetően.

Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Charles Leclerc vb-t akar nyerni

A 27 éves monacói sztárban még megvan a Ferrari iránti szenvedély, azonban világbajnoki címről álmodozik, az olasz csapat gyengébb teljesítménye miatt azonban erre lehet, hogy nem lesz már esélye.

Természetesen szeretnék többször győzni. Keményen dolgozunk a sikerek érdekében,

és a motivációm egy cseppet sem csökkent. Sőt, a jelenlegi helyzet még keményebb munkára sarkall, hogy újra győzelemre vezethessem a Ferrarit. A személyes teljesítményemmel elégedett vagyok, de az a célom, hogy újra a győzelemért harcolhassunk” – mondta a New York Times-nak adott interjújában Leclerc.

Charles Leclerc vajon meddig bírja az eredménytelenséget a Ferrarinál?

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A 2026-os idénytől technikai szabályváltozások lépnek érvénybe a Forma-1-ben, ezek pedig kulcsfontosságúak lehetnek Leclerc jövője szempontjából.

„Pályafutásom csúcsán érzem magam, és még messze vagyok a hanyatlástól. Fiatalnak érzem magam, de a következő évek meghatározóak lesznek. Éppen ezért létfontosságú, hogy 2026-ban jól kezdjünk.

Nem szeretnék később megbánni semmit. Számomra az a legfontosabb, hogy tudjam, mindent megtettem a győzelem érdekében”

– idézte a motorsport.hu Leclerc-t, ám egyre inkább úgy tűnik, a Ferrari iránti szeretete önmagában már nem lesz elég ahhoz, hogy a Scuderiánál tartsa.

A Ferrari legutóbb egy éve, 2024-ben nyert F1-es futamot, akkor Carlos Sainz diadalmaskodott Mexikóban. Az olasz istálló a mostani idényben a McLaren és a Mercedes mögött a harmadik helyen áll a konstruktőrök között, míg az egyéni csapatversenyben Leclerc az 5., Lewis Hamilton pedig a 6. pozíciót foglalja el 18 forduló elteltével.

