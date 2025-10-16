Charles Leclerc már hét éve versenyez a Ferrarinál, de az olasz istálló utóbbi időszakban mutatott eredményei komoly kérdéseket vetnek fel a jövőjét illetően.
Charles Leclerc vb-t akar nyerni
A 27 éves monacói sztárban még megvan a Ferrari iránti szenvedély, azonban világbajnoki címről álmodozik, az olasz csapat gyengébb teljesítménye miatt azonban erre lehet, hogy nem lesz már esélye.
Természetesen szeretnék többször győzni. Keményen dolgozunk a sikerek érdekében,
és a motivációm egy cseppet sem csökkent. Sőt, a jelenlegi helyzet még keményebb munkára sarkall, hogy újra győzelemre vezethessem a Ferrarit. A személyes teljesítményemmel elégedett vagyok, de az a célom, hogy újra a győzelemért harcolhassunk” – mondta a New York Times-nak adott interjújában Leclerc.
A 2026-os idénytől technikai szabályváltozások lépnek érvénybe a Forma-1-ben, ezek pedig kulcsfontosságúak lehetnek Leclerc jövője szempontjából.
„Pályafutásom csúcsán érzem magam, és még messze vagyok a hanyatlástól. Fiatalnak érzem magam, de a következő évek meghatározóak lesznek. Éppen ezért létfontosságú, hogy 2026-ban jól kezdjünk.
Nem szeretnék később megbánni semmit. Számomra az a legfontosabb, hogy tudjam, mindent megtettem a győzelem érdekében”
– idézte a motorsport.hu Leclerc-t, ám egyre inkább úgy tűnik, a Ferrari iránti szeretete önmagában már nem lesz elég ahhoz, hogy a Scuderiánál tartsa.
A Ferrari legutóbb egy éve, 2024-ben nyert F1-es futamot, akkor Carlos Sainz diadalmaskodott Mexikóban. Az olasz istálló a mostani idényben a McLaren és a Mercedes mögött a harmadik helyen áll a konstruktőrök között, míg az egyéni csapatversenyben Leclerc az 5., Lewis Hamilton pedig a 6. pozíciót foglalja el 18 forduló elteltével.
