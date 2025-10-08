Példátlan válsághelyzet alakult ki a Ferrarinál, amely a hírek szerint Charles Leclerc jövőjét is érintheti.

Charles Leclerc végre olyan autót szeretne, amelyben van esélye a vb-címre

Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Charles Leclerc elhagyja a Ferrarit?

A gyenge teljesítmény, a belső feszültségek és a megkérdőjelezhető stratégiai döntések miatt egyre forróbb a levegő Maranellóban – írja a Motorsport.

A csapat zászlóshajója, a kifejezetten lojális, ám már közel 28 éves Charles Leclerc pedig fontolgathatja, hogy máshol próbálja meg valóra váltani világbajnoki álmait.

Az idei szezon eredetileg az újjászületés éve lett volna a Scuderiánál, ugyanis a konstruktőri világbajnoki cím elérhetőnek tűnt, különösen Lewis Hamilton szerződtetésével, és a csapat azt remélte, hogy már 2025-ben, a ground effect éra utolsó évében címet szerezhetnek. Az SF-25 azonban az első pillanattól kezdve csalódást okozott, középszerű teljesítményével nemcsak a bajnoki helyezésre, de a csapat hangulatára is rányomta bélyegét.

A Ferrari Forma-1-es szezonja egyértelműen mélyrepülésben van. Az autónak az előző évi konstrukció erősségeire kellett volna építenie, amely csak néhány ponttal maradt le a konstruktőri címről.

A Frédéric Vasseur vezette csapat munkája azonban messze elmaradt a várakozásoktól – amelyeket egyébként maga a Scuderia srófolt túl magasra még márciusban, amikor Milánóban Leclerc és Hamilton Vasseur társaságában konkrét világbajnoki reményekről beszélt.