A nyári menesztése óta Christian Horner neve szinte minden versenyhétvégén felmerül a paddockban, ugyanis a volt Red Bull-főnök távozása óta sem csökkent az érdeklődés személye iránt.

Christian Horner hamarosan visszatérhet a Forma-1-be

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Hatalmas tökével térhet vissza az F1-be Christian Horner

A legutóbbi futamon példéul Lewis Hamiltontól is azt kérdezték, el tudná-e képzelni Hornert új főnökeként, míg Szingapúrban több csapatfőnököt is arról faggattak, számítanak-e az 51 éves szakember felbukkanására szervezetüknél.

A Motorsport beszámolója szerint az Aston Martin első embere, Andy Cowell különösen ingerülten reagált ezekre a felvetésekre.

Úgy tűnik, Christian mostanában szinte minden csapattulajdonost felhív, szóval neki is feltehetik ezt a kérdést

– jegyezte meg a brit szakember.

A Sunday Times információi szerint

Horner valóban nem tétlenkedik, ugyanis az elmúlt hetekben több jelentős befektető is megkereste együttműködési szándékkal. A források szerint a rendelkezésére álló tőke már elegendő lenne akár egy teljes F1-es csapat megvásárlásához is,

bár a "nagy négyes" (McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull) még így is kívül esik a lehetőségein.

A kisebb istállók értéke ugyanakkor nagyjából 1,5 milliárd font körül mozog, ami már a volt Red Bull-főnök új befektetői körének hatósugarába esik.

A pénzügyi háttér megléte azonban csak az első lépés Horner számára. A megfelelő időzítés és projekt kiválasztása kulcsfontosságú, különösen mivel a sportág jelenlegi népszerűsége miatt több potenciális eladó is kivár. A 2026-os szabályváltozások – különös tekintettel az erőforrásokra és az alvázkonstrukcióra – jelentősen átrajzolhatják az erőviszonyokat, így nehéz megjósolni, mely csapatok kerülhetnek eladósorba a következő évben.

Mint arról mi is írtunk korábban, a Ferrari-opció különösen izgalmas találgatásokra ad okot.

A volt Red Bull-főnök előtt egy tizenkettedik csapat létrehozásának lehetősége is nyitva áll, amit sem Domenicali, sem bin Szulajm nem ellenezne. Ez tiszta lapot jelentene Horner és befektetői számára, azonban a folyamat – ahogy azt a Cadillac jövő évi csatlakozása is mutatja – legalább három évet venne igénybe.

Horner egyelőre április előtt biztosan nem térhet vissza aktív szerepbe a 80 millió fontos Red Bull-os végkielégítési megállapodása értelmében, ám amikor ez megtörténik, könnyen lehet, hogy minden eddiginél nagyobb befolyással rendelkezik majd a sportágban.