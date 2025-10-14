A 51 éves szakembert, Christian Horner júliusban menesztették a Red Bull éléről a gyenge Brit Nagydíj-szereplést követően. Horner a Red Bull addigi egyetlen F1-es csapatfőnöke volt, a pozícióban elért sikerei pedig a Ferrari élére repíthetik.

Christian Horner a Ferrarinál tér vissza a Forma-1 világába?

Fotó: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A búcsú igencsak sokba került a Red Bullnak: Horner 80 millió fontos végkielégítéssel távozott, miután 20 év alatt 14 világbajnoki címet hozott a csapatnak – köztük hat konstruktőri és nyolc egyéni elsőséget. Sebastian Vettel és Max Verstappen egyaránt négyszer-négyszer lett világbajnok a csapat autóját vezetve.

A pletykák szerint Horner az elmúlt hónapokban folyamatosan kereste a lehetőséget egy új csapatfőnöki feladatra. Andy Cowell, az Aston Martin csapatfőnöke a Szingapúri Nagydíjon tréfásan meg is jegyezte:

Úgy tűnik, Christian mostanság minden csapattulajdonost felhív.

A Daily Mail úgy tudja, hogy most

a Ferrari lehet a célállomás. Az F1 történetének legsikeresebb konstruktőre legutóbb 2007-ben ünnepelhetett egyéni bajnoki címet Kimi Räikkönennel, a konstruktőri cím pedig 2008 óta nem jött össze. Több forrás szerint az olasz alakulat komolyan csábítja Hornert, mivel legendás képességei a győztes csapatépítésben aranyat érhetnek a kiélezett mezőnyben.

Az értesülések szerint John Elkann, a Ferrari elnöke,

kezdi elveszíteni bizalmát a jelenlegi csapatfőnök, Fred Vasseur iránt, aki kulcsszerepet játszott Lewis Hamilton megszerzésében.

A hétszeres világbajnok brit pilóta azonban 40 évesen még dobogóra sem állt az átigazolása óta, míg csapattársa, Charles Leclerc ugyan négy dobogót szerzett, de a Ferrari idei formája ennek ellenére csalódást keltő.

Bár Horner neve több csapattal – köztük a Haas, a Williams, az Aston Martin és az Alpine – kapcsolatban is felmerült, ezek az istállók tagadták a megállapodás lehetőségét. Úgy tudni, szerződése szerint Horner csak jövő tavasszal csatlakozhat új istállóhoz.

Horner a botránya után Hamiltonnal is együtt dolgozhat

A háttérben még mindig ott lebeg a tavalyi botrány emléke: Horner ellen munkahelyi visszaélés gyanújával indult vizsgálat, amelyben végül felmentették. A vádat benyújtó nő idén szeptemberben, egy hárommillió fontos egyezség után, ismét a paddockban dolgozott – immár egy másik csapatnál.