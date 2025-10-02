A 2025-ös F1-es szezon 18. fordulójában Szingapúrba látogat a mezőny. Az FIA a bokszutcai sebességhatárt illetően fontos változtatással készül a futamra. A Marina Bay-pályán eddig 60 km/óra volt a sebességi limit, hogy minimalizálják a balesetek kockázatát a szűkös szingapúri bokszutcában, ám emiatt a csapatok több időt töltöttek el egy-egy kerékcserével és csökkentették a kiállásaik számát. Mindez nem tett jót a verseny izgalmainak, ezért az FIA most Szingapúrban is megnövelte a bokszutcai sebességhatárt a már említett 60-ról 80 km/órára.

Az F1-es Szingapúri Nagydíjon fontos változtatást eszközöl az FIA

Brutális időjárás okozhat káoszt az F1-es Szingapúri Nagydíjon

A szingapúri verseny sosem arról volt híres, hogy „baráti” körülmények fogadták volna a versenyzőket, és ez most sem lesz másképp. Már a pénteki nyitónapon ízelítőt kaphatnak a pilóták abból, mi várja őket a hétvégén, ugyanis ezen a napon 32°C-os hőmérsékletre és 80%-os páratartalomra kell készülniük.

A hőérzet-index miatt a hőmérséklet azonban közel 37 °C-nak fog tűnni, ami brutális körülményeket teremt a pilóták számára az autókban.

A második edzés sem hoz majd enyhülést, annak ellenére, hogy a hőmérséklet 28 °C-ra csökken, ugyanis a nyomasztó páratartalom megmarad, ráadásul viharok is lecsaphatnak.

Tavaly Lando Norris nyerte az embertelen szingapúri futamot

Szombaton leginkább száraz időre érdemes készülniük a versenyzőknek, de reggel és kora délután esőre is számítani lehet. A harmadik és egyben utolsó szabadedzésen a hőmérséklet 39 °C-nak fog érződni, és bár az időmérő során érkezhet eső, de a hőmérséklet továbbra is sokkolóan magas marad.

A verseny napja másfajta megpróbáltatásokat tartogat a mezőny számára.

Vasárnap reggelre a csapadék enyhülni fog, de a pilótákra két órányi kőkemény küzdelem vár 28°C-os hőmérsékleten, amely az autóban ülve 37 °C-nak fog tűnni

A páratartalom a futam idején 74 százalékos lesz, és a kanyargós utcai pályán Lando Norrisék óriási terhelést kapnak majd két órán keresztül.

A Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat október 3-5. között rendezik, a vasárnapi futam éjszaka lesz, de itthoni idő szerint 14 órától rajtol majd a verseny.