A Szingapúri Nagydíjjal folytatódik a Forma-1 2025-ös szezonja. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) az idei versenyre jelentős változtatást vezet be, az időjárást illetően pedig komoly nehézségre számíthatnak majd az F1-es pilóták.

A 2025-ös F1-es szezon 18. fordulójában Szingapúrba látogat a mezőny. Az FIA a bokszutcai sebességhatárt illetően fontos változtatással készül a futamra. A Marina Bay-pályán eddig 60 km/óra volt a sebességi limit, hogy minimalizálják a balesetek kockázatát a szűkös szingapúri bokszutcában, ám emiatt a csapatok több időt töltöttek el egy-egy kerékcserével és csökkentették a kiállásaik számát. Mindez nem tett jót a verseny izgalmainak, ezért az FIA most Szingapúrban is megnövelte a bokszutcai sebességhatárt a már említett 60-ról 80 km/órára.

Az F1-es Szingapúri Nagydíjon fontos változtatást eszközöl az FIA
Az F1-es Szingapúri Nagydíjon fontos változtatást eszközöl az FIA
Fotó: GONGORA / NurPhoto

Brutális időjárás okozhat káoszt az F1-es Szingapúri Nagydíjon

A szingapúri verseny sosem arról volt híres, hogy „baráti” körülmények fogadták volna a versenyzőket, és ez most sem lesz másképp. Már a pénteki nyitónapon ízelítőt kaphatnak a pilóták abból, mi várja őket a hétvégén, ugyanis ezen a napon 32°C-os hőmérsékletre és 80%-os páratartalomra kell készülniük. 

A hőérzet-index miatt a hőmérséklet azonban közel 37 °C-nak fog tűnni, ami brutális körülményeket teremt a pilóták számára az autókban. 

A második edzés sem hoz majd enyhülést, annak ellenére, hogy a hőmérséklet 28 °C-ra csökken, ugyanis a nyomasztó páratartalom megmarad, ráadásul viharok is lecsaphatnak.

McLaren's British driver Lando Norris (R) celebrates after winning, with third place teammate McLaren's Australian driver Oscar Piastri (L), at the Formula One Singapore Grand Prix night race at the Marina Bay Street Circuit in Singapore on September 22, 2024. (Photo by MOHD RASFAN / AFP)
Tavaly Lando Norris nyerte az embertelen szingapúri futamot
Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Szombaton leginkább száraz időre érdemes készülniük a versenyzőknek, de reggel és kora délután esőre is számítani lehet. A harmadik és egyben utolsó szabadedzésen a hőmérséklet 39 °C-nak fog érződni, és bár az időmérő során érkezhet eső, de a hőmérséklet továbbra is sokkolóan magas marad.

A verseny napja másfajta megpróbáltatásokat tartogat a mezőny számára. 

Vasárnap reggelre a csapadék enyhülni fog, de a pilótákra két órányi kőkemény küzdelem vár 28°C-os hőmérsékleten, amely az autóban ülve 37 °C-nak fog tűnni 

– számolt be róla a formula.hu.

A páratartalom a futam idején 74 százalékos lesz, és a kanyargós utcai pályán Lando Norrisék óriási terhelést kapnak majd két órán keresztül.

A Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat október 3-5. között rendezik, a vasárnapi futam éjszaka lesz, de itthoni idő szerint 14 órától rajtol majd a verseny.

