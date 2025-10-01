A Fernando Alonso menedzsmentjében részben még ma is érdekelt Flavio Briatore úgy gondolja, hogy a média igazságtalanul bánik a spanyollal.
„Az emberek olykor arról írnak a hírekben, hogy Fernandót nehéz volt menedzselni. Ez azonban nem több puszta badarságnál.
Mindig mérges leszek, amikor ezt hallom
– nyilatkozta az ESPN-nek az Alpine szakembere a Motorsport beszámolója szerint.
„Fernando mindig csapatjátékos. Azon van, hogy mindenki összedolgozzon, ezt pedig most az Aston Martinnál is látni lehet.”
Alonso jelenleg 44 éves, és továbbra is a harmadik Forma-1-es világbajnoki címére hajt. Ennek megszerzésére talán jövőre lesz az utolsó esélye, amennyiben a silverstone-i gárda kellően versenyképes autót tud neki biztosítani.
Jelenleg ugyan nincs alatta jó technika, de ő ennek ellenére is mindig mindent belead. Mindenki tisztában van vele, mire van szüksége. Ő olyan, mint egy rottweiler. Nem tágít. Elmész valahova, és a rottweiler folyton megharap. Ez Fernando. Ennyire nagy benne a sikeréhség.
Alonso nemrég egyébként többször is elmondta, hogy amennyiben 2026-ban erős szezont tud futni és jó lesz az autója, akkor nagyobb az esélye annak, hogy visszavonul. Ha viszont ismét gyengébb autót kap, akkor valószínű, hogy még 2027-ben is láthatjuk őt a királykategória mezőnyében.