A Fernando Alonso menedzsmentjében részben még ma is érdekelt Flavio Briatore úgy gondolja, hogy a média igazságtalanul bánik a spanyollal.

Fernando Alonso igazi csapatjátékos

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Fernando Alonso nehezen kezelhető?

„Az emberek olykor arról írnak a hírekben, hogy Fernandót nehéz volt menedzselni. Ez azonban nem több puszta badarságnál.

Mindig mérges leszek, amikor ezt hallom

– nyilatkozta az ESPN-nek az Alpine szakembere a Motorsport beszámolója szerint.

„Fernando mindig csapatjátékos. Azon van, hogy mindenki összedolgozzon, ezt pedig most az Aston Martinnál is látni lehet.”

Alonso jelenleg 44 éves, és továbbra is a harmadik Forma-1-es világbajnoki címére hajt. Ennek megszerzésére talán jövőre lesz az utolsó esélye, amennyiben a silverstone-i gárda kellően versenyképes autót tud neki biztosítani.

Jelenleg ugyan nincs alatta jó technika, de ő ennek ellenére is mindig mindent belead. Mindenki tisztában van vele, mire van szüksége. Ő olyan, mint egy rottweiler. Nem tágít. Elmész valahova, és a rottweiler folyton megharap. Ez Fernando. Ennyire nagy benne a sikeréhség.

Alonso nemrég egyébként többször is elmondta, hogy amennyiben 2026-ban erős szezont tud futni és jó lesz az autója, akkor nagyobb az esélye annak, hogy visszavonul. Ha viszont ismét gyengébb autót kap, akkor valószínű, hogy még 2027-ben is láthatjuk őt a királykategória mezőnyében.