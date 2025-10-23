A Ferrari abban a reményben ment neki az idei szezonnak, hogy versenyben lehet a világbajnoki címért, miután az előző idényben szoros versenyben maradt le a McLaren mögött a konstruktőri győzelemről.

Charles Leclerc a harmadik helyen végzett a Ferrarival az F1-es Amerikai Nagydíjon

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP

Azonban 19 futam után a Ferrarinak még nincs győzelme, így a konstruktőri ranglistán is csak a harmadik helyen áll a már bajnok McLaren és a Mercedes mögött.

Leclerc bizakodó a Ferrari jövőjét illetően

A gyengébb eredmények után olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy Fred Vasseur pozíciója is veszélyben lehet a Ferrarinál annak ellenére, hogy a francia csapatfőnök a szezon elején többéves szerződéshosszabbítást írt alá.

Az idei szezon gyenge eredményei ellenére Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája még mindig meggyőződve arról, hogy vb-címet nyerhet a csapattal.

Mert ismerem az embereket, és hatalmas erőfeszítéseket teszünk a folyamataink és a munkamódszereink fejlesztése érdekében. Új emberek is érkeznek a csapathoz, más gondolkodásmóddal, más munkamódszerekkel, és ez sok optimizmust ad nekem a jövőre nézve”

– idézi a RacingNews365 a Ferrari pilótáját, akinek az idei szezonban hat dobogós helyezése van a Forma-1-ben.

Leclerc szerint jövőre erősebb lehet a Ferrari

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP

Mivel jövőre életbe lép a szabályváltozása, a Ferrari úgy döntött, hogy korán elkezd a 2026-os autó fejlesztésére összpontosítani. Leclerc bízik benne, hogy a döntés erősíteni fogja a Ferrarit, és végre lehetősége lesz a vb-címért harcolnia.

Nyilvánvaló, hogy a jövő év vízválasztó lesz. De optimista vagyok, mert ismerem a csapatot, ismerem az embereket, és tudom, hogy a helyes irányba haladunk. Néhány versenytársunk a közelmúltban fejlesztésekkel érkezett, ezért úgy tűnhet, hogy veszítettünk egy kicsit a teljesítményünkből hozzájuk képest, de ez várható, amikor nekünk nincsenek fejlesztéseink, a többieknek pedig vannak. De ez egy olyan választás, amely reményeim szerint megtérül a jövő év elejétől kezdve”

– tette hozzá Leclerc, aki az idei szezonban 19 futamon 192 pontot gyűjtött.