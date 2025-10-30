A 28 éves Laura Villars szeptemberben jelentette be, hogy indulni kíván a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöki posztjáért. A svájci-olasz versenyzőnő most azonban elárulta, hogy beperelte a szövetséget, mert szerinte a jelenlegi választási rendszer kizárja a kihívókat a versenyből.
Botrány előzheti meg az FIA elnökválasztását
Az idei elnökválasztást december 12-ére tűzték ki és korábban négy jelöltről szóltak a hírek, mostanra azonban kiderült, hogy a választási rendszer előírásai miatt kizárólag a jelenleg hivatalban lévő Mohammed bin Szulajm indulhat – írja az F1vilag.hu.
Az FIA szabályainak egyik érdekessége, hogy minden elnökjelölttől megkövetelnek egy hatfős alelnöki csapat felállítását, akik az FIA hat globális régióját képviselik. Viszont a probléma, hogy Dél-Amerikában csupán egyetlen ilyen személy van, a brazil Fabiana Ecclestone, ám ő Mohammed bin Szulajm támogatója. Ennek értelmében az elnöki pozícióért induló személy nem tudja teljesíteni az összes feltételt, ami az induláshoz szükséges.
Villars elmondta, hogy gyorsított eljárást kezdeményezett a párizsi bíróságon, amely már november 10-re tűzött ki egy meghallgatást az FIA-val. A pilótanő szeretné a decemberi elnökválasztást elhalasztanák, amíg jogerős döntés nem születik az ügyben.
„Kétszer próbáltam konstruktív kommunikációt kezdeményezni az FIA-val olyan alapvető témákban, mint a belső demokrácia és a választási szabályok átláthatósága. A válaszok azonban nem voltak méltók a kihíváshoz. Én nem az FIA ellen cselekszem. Azért cselekszem, hogy megvédjem azt. A demokrácia nem veszélyt jelent az FIA-ra; az az erőssége” – írta közleményében Villars.
„Ugyanazzal a hozzáállással megyek el erre az ülésre, mint amit a kezdetektől fogva fenntartottam: nyugodt, nyílt és elszánt leszek. Bízom benne, hogy végre őszinte kommunikáció veszi kezdetét egy modernebb, igazságosabb és tagjaihoz közelebb álló FIA érdekében.”
