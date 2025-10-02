Live
A Forma-1 2025-ös szezonja a Szingapúri Nagydíjjal folytatódik ezen a hétvégén. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a közelgő futam előtt történelmi döntést hozott, ugyanis bevezette első hőségriadó-intézkedését.

A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj előtt az FIA már eszközölt egy fontos változtatást, melynek értelmében megnövelte a bokszutcai sebességhatárt 60-ról 80 km/órára. A soron következő versenyhétvégén pokoli hőség várja majd a pilótákat, ezért a szövetség úgy döntött, hogy a sorozat történetében először életbe lépteti a hőségriadót.

Tavaly Max Verstappen is kis híján hőgutát kapott Szingapúrban, így az FIA fontos döntést hozott
Fotó: MORGAN HANCOCK / NurPhoto

Hőségriadót hirdetett az FIA

Az FIA az új szabálya értelmében a pilóták számára lehetővé teszi a hűtőmellény használatát anélkül, hogy emiatt súlyhátrányt szenvednének. A rendelkezés a 2023-as katari futamon tapasztalt szélsőséges körülmények miatt született meg, de Szingapúrban vetik be élesben először.

A döntést az FIA versenyigazgatója, Rui Marques hozta meg az időjárás-előrejelzések alapján, amelyek szerint a hőindex a futam idején meghaladja a 31 Celsius-fokot: „Az FIA Sportszabályzatának 26.19-es cikkelye alapján, mivel az előrejelzés szerint a hőségindex a verseny idején meghaladja a 31,0 °C-ot, az eseményre hőségriadó kerül kihirdetésre” – idézett a formula.hu az FIA közleményéből.

A szabály bevezetésének hátterében a 2023-as Katari Nagydíj áll, ahol a pokoli hőség és páratartalom miatt rengeteg pilóta lett rosszul, sőt, többen orvosi segítségre szorultak a futam után. 

A hűtőmellény használatával kapcsolatban a pilóták úgy is dönthetnek, hogy nem veszik fel, ha túl kényelmetlennek találják, ugyanakkor az eszköz minden bizonnyal nagy segítséget nyújt majd, amennyiben valóban elviselhetetlenné válik a hőség Szingapúrban.

