A Forma-1-es Mexikói Nagydíj három szabadedzése változatosan telt, az elsőt Charles Leclerc, a másodikat Max Verstappen, a harmadikat Lando Norris nyerte. A szombati időmérőt is a McLaren brit pilótája húzta be, míg csapattársa, a vb-pontversenyt vezető Oscar Piastri csak a nyolcadik helyet csípte el, igaz, Carlos Sainz büntetése miatt a hetedik pozícióból rajtolhatott. A világbajnoki címért folyó csatába ismét beszálló Verstappen az ötödik rajtkockát szerezte meg, Norris mögött Leclerc, Hamilton, Russell volt a sorrend.

Lando Norris indulhatott az élről a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon

Fotó: YURI CORTEZ / AFP

Norris szerezte meg a pole pozíciót a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon

Mexikóvárosban szenzációs hangulat és kellemes időjárás fogadta a mezőnyt, a McLaren pilótája nagy esély előtt állt, hogy közelebb kerüljön vb-éllovas csapattársához, ugyanakkor a többi vetélytársát sem hagyhatta figyelmen kívül.

Norris a rajtnál meg tudta őrizni az előnyét, Verstappen viszont bátran előre tört, de nem volt számára elegendő hely, így a fűre kényszerült.

A hollandnak maga elé kellett engednie Hamilont is, és végül a negyedik helyen haladt a közepes gumikkal, így meg kellett előznie a két Ferrarit ahhoz, hogy közelebb férkőzzön Norrishoz. Piastri számára nem sikerült jól a rajt, az ausztrál két pozíciót is visszaesett. 4 kör elteltével a McLaren brit sztárja közel két másodperccel vezetett Leclerc előtt, majd Bearman ki tudta használni azt, hogy Hamilton Verstappennel csatázott, melynek következtében a holland visszacsúszott az ötödik helyre.

LAP 6/71



VERSTAPPEN SIDE-BY-SIDE WITH HAMILTON! The Red Bull driver then takes to the grass, and so does the Ferrari further around the lap 😱



And then Bearman passes Verstappen! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/RD237ptrjL — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében

Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!