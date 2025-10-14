A Forma-1-es austini pályaprogram magyar idő szerint pénteken 19:30-kor veszi kezdetét az első szabadedzéssel, 23:30-kor pedig a sprintkvalifikáció következik.

Az Egyesült Államokban folytatódik a Forma-1 idei szezonja

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Austinban folytatódik a Forma-1

Szombaton 19 órától jön a sprintfutam, az időmérőre pedig 23 órától kerül sor - írja a Motorsport.

Magyar idő szerint 21 órától pedig jön a hétvége fénypontja, a nagydíj, ami körülbelül 22:40 és 23 órakor között fog véget érni, és remélhetőleg sok izgalmat hoz majd.

Az Amerikai Nagydíj pontos programja:

Péntek, 19:30 - Első szabadedzés

Péntek, 23:30 - Sprintkvalifikáció

Szombat, 19:00 - Sprintfutam

Szombat, 23:00 - Időmérő

Vasárnap, 21:00 - Amerikai Nagydíj

A hírek szerint az austini COTA-pályán nyárias meleg várható, mérsékelt szelet és csak szórványos csapadékot valószínűsítenek a hétvégére, így a pályaállapotok inkább a hőséghez igazodhatnak.

Vasárnap, a nagydíj napján az előrejelzés szerint

többnyire derült ég mellett 33 °C körüli csúcs hőmérsékletre lehet számítani, és bár egy gyenge zápor esélye fennmarad,

alapvetően száraz verseny tűnik valószínűnek, ami a stratégákat inkább a gumikezelésre és a bokszkiállások időzítésére terelheti.