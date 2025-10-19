A Forma-1-es Amerikai Nagydíj egyetlen szabadedzésén Lando Norris volt a leggyorsabb, ám a McLarenek számára túl sok sikert eddig nem hozott az austini versenyhétvége. A kaotikus balesettel induló sprintfutamon mindkét vb-esélyes, Oscar Piastri és a csapattársa is kiesett, Max Verstappen pedig 8 pontot szerezve zárkózott közelebb hozzájuk. A holland sztár a sprintfutam után az időmérőt is megnyerte, így a közép-európai idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődő futamon a pole pozícióból indulhatott.

Max Verstappen szerezte meg a pole-t a Forma-1-es Amerikai Nagydíj időmérőjén

A Forma-1-es Amerikai Nagydíj

A Red Bull négyszeres világbajnoka remek formában várhatta a vasárnapi futamot, amelyet 28 fokos időjárásban, 45 fokos pályahőmérséklet mellett kezdhetett meg a mezőny. Verstappen mellől Norris indulhatott az első sorból, mögülük Leclerc és Russell, míg a pontversenyt vezető Piastri csak a 6. rajtkockából vághatott neki az austini versenynek.

Verstappen egyből bezárt a rajtnál, Leclerc feljött a második helyre és Piastri is előre tudott lépni, Russellt megelőzve.

Felvillant a sárga zászló egy pillanatra, a 12-es kanyarban Albon lassult le, de minden akadály nélkül folytatódhatott a verseny.

A hetedik körben Sainz és Antonelli akadt össze, virtuális biztonsági autós fázis következett. Két kör elteltével teljesen törmelékmentessé vált a pálya, a Williams spanyolja kiesett, a Mercedes olasz pilótája viszont folytathatta, igaz, visszaesett a mezőny végére.

Carlos Sainz is OUT after making contact with Kimi Antonelli! 💥



Here's what happened... 👇#F1 #USGP pic.twitter.com/OIIUH031CO — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

13 kör után Verstappen több mint 4 másodperccel haladt az élen, Piastri viszont lassult, így Russellnek lehetősége adódhatott rá, hogy megelőzze. Leclerc és Norris nagyot csatázott egymással a második helyért, ez pedig az éllovasnak kedvezett, aki növelni tudta előnyét a monacóival szemben. Norrisnak sikerült megcsinálnia az előzést a 21. körben, de utolsó figyelmeztetést kapott, így 4 kerékkel többször már nem hagyhatta el a pályát büntetés nélkül.

