A szezon egyik legfontosabb rivalizálása Lando Norris (McLaren) és Max Verstappen (Red Bull) között zajlott 2024-ben. Az austini futam után a holland pilóta már 57 ponttal vezetett az angol előtt. A rajongók a két bajnokesélyes csatáját figyelték lélegzetvisszafojtva – ezúttal azonban nem az első helyért harcoltak. A Ferrari uralta a versenyt, és megszerezte első kettős győzelmét a Forma-1-ben az Amerikai Nagydíjon 2006 óta.

A Forma-1 egyik legjobb futama volt a 2024-es Amerikai Nagydíj

Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

A Forma-1 nagy csatáját hozta az austini futam

Az Amerikai Nagydíj 2024-ben nem fulladt unalomba, ugyanis Lando Norris öt másodperces büntetése sokáig téma volt. A Forma-1-es világbajnoki címért még versenyben lévő Lando Norris egy évvel ezelőtt a pole-ból indulhatott, ehhez azonban szerencse is kellett, mert Max Verstappen gyors körénél előkerült a sárga zászló, így a McLaren indulhatott az élről. Norris úgy érkezett az amerikai futamra, hogy több pole-t is a rossz rajtja miatt nem tudott győzelemre váltani, de Austinban ezzel nem volt gond, csak az első kanyarvétellel, ott ugyanis sok helyet hagyott, amit a holland kihasznált, a brit pedig kisodródott a pályáról.

Norris az 50. körre került DRS-távolságon belülre, majd nem sokkal később előzni tudott, azonban kisodródott a pályáról. El is hagyta azt, ezért kapta az öt másodperces időbüntetést, ami miatt végül visszacsúszott Verstappen mögé az eredménylistán. A verseny után hatalmas vita indult arról, hogy a büntetés jogos volt-e vagy sem. Az FIA irányelvei alapján a kanyarhelyzetekben általában annak van elsőbbsége, aki a kanyar csúcspontjánál elöl van, ezt pedig Verstappen tökéletesen használja és használta ki. Norris nem tudott pályán maradni az előzés után, ezért kapott időbüntetést és visszaesett így a holland mögé. A brit kockáztatott, nem adta vissza a helyét, pedig a csapat tudta, minden bizonnyal büntetés vár majd rá.

Az élen egyébként a két Ferrari haladt Charles Leclerc vezetésével, így a csata a harmadik helyért ment. Sokak szerint Norris itt bukta el végleg a világbajnoki címet, ugyanis

úgy tűnt, mentálisan még nem kész az ilyen helyzetekre.

Különleges trófeát kaptak (volna) a dobogósok

A Pirelli által szponzorált nagydíjon különleges dizájner trófeákat adtak volna át, de Austinban az utolsó pillanatban másképp döntöttek. A Pirelli megbízásából készült trófeákat az olasz Matteo Macchiavelli tervezte és a „Heroo” nevet kapták. A bemutató előtt nagy felhajtás kísérte őket, hiszen egyedi, modern stílusú díjaknak szánták őket.