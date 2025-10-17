A szezon egyik legfontosabb rivalizálása Lando Norris (McLaren) és Max Verstappen (Red Bull) között zajlott 2024-ben. Az austini futam után a holland pilóta már 57 ponttal vezetett az angol előtt. A rajongók a két bajnokesélyes csatáját figyelték lélegzetvisszafojtva – ezúttal azonban nem az első helyért harcoltak. A Ferrari uralta a versenyt, és megszerezte első kettős győzelmét a Forma-1-ben az Amerikai Nagydíjon 2006 óta.
A Forma-1 nagy csatáját hozta az austini futam
Az Amerikai Nagydíj 2024-ben nem fulladt unalomba, ugyanis Lando Norris öt másodperces büntetése sokáig téma volt. A Forma-1-es világbajnoki címért még versenyben lévő Lando Norris egy évvel ezelőtt a pole-ból indulhatott, ehhez azonban szerencse is kellett, mert Max Verstappen gyors körénél előkerült a sárga zászló, így a McLaren indulhatott az élről. Norris úgy érkezett az amerikai futamra, hogy több pole-t is a rossz rajtja miatt nem tudott győzelemre váltani, de Austinban ezzel nem volt gond, csak az első kanyarvétellel, ott ugyanis sok helyet hagyott, amit a holland kihasznált, a brit pedig kisodródott a pályáról.
Norris az 50. körre került DRS-távolságon belülre, majd nem sokkal később előzni tudott, azonban kisodródott a pályáról. El is hagyta azt, ezért kapta az öt másodperces időbüntetést, ami miatt végül visszacsúszott Verstappen mögé az eredménylistán. A verseny után hatalmas vita indult arról, hogy a büntetés jogos volt-e vagy sem. Az FIA irányelvei alapján a kanyarhelyzetekben általában annak van elsőbbsége, aki a kanyar csúcspontjánál elöl van, ezt pedig Verstappen tökéletesen használja és használta ki. Norris nem tudott pályán maradni az előzés után, ezért kapott időbüntetést és visszaesett így a holland mögé. A brit kockáztatott, nem adta vissza a helyét, pedig a csapat tudta, minden bizonnyal büntetés vár majd rá.
Az élen egyébként a két Ferrari haladt Charles Leclerc vezetésével, így a csata a harmadik helyért ment. Sokak szerint Norris itt bukta el végleg a világbajnoki címet, ugyanis
úgy tűnt, mentálisan még nem kész az ilyen helyzetekre.
Különleges trófeát kaptak (volna) a dobogósok
A Pirelli által szponzorált nagydíjon különleges dizájner trófeákat adtak volna át, de Austinban az utolsó pillanatban másképp döntöttek. A Pirelli megbízásából készült trófeákat az olasz Matteo Macchiavelli tervezte és a „Heroo” nevet kapták. A bemutató előtt nagy felhajtás kísérte őket, hiszen egyedi, modern stílusú díjaknak szánták őket.
Sokan azonban úgy vélték, hogy a trófeák lego-figurákra hasonlítanak, Daft Punk-stílusú sisakokkal és Mickey egér fülekkel. Végül Charles Leclerc a dobogón már egy hagyományos, klasszikus ezüsttrófeát kapott, míg a második és harmadik helyezett versenyzők a szokásos Pirelli gumimodell trófeákat vehették át, hasonlóan a pole-pozíciós díjakhoz.
A visszavonásról a Pirelli döntött, miután egyeztetett a Forma-1 vezetésével. Erre azért volt szükség, hogy elkerüljék a jogi vitákat, mivel a ‘Heroo’ trófeákat azzal vádolták, hogy túlzottan hasonlítanak egy már piacon lévő, híres dizájner-figurára, a Bearbrickre. A panaszok beérkezése után a Pirelli gyorsan cselekedett, és a szervezőkkel együtt „B tervet” léptetett életbe, hogy elkerüljék a jogi következményeket.
Betörtek a nézők a pályára
Nem sokkal a futam után kiderült, hogy az FIA vizsgálatot indított a szervezőkkel szemben, ugyanis a Circuit of the Americas (COTA) pályára betörtek a nézők a futam után.
A becslések szerint körülbelül 200 néző a főlelátóról átmászott egy alacsony kerítésen, majd kb. két méteres magasságból ugráltak be a lelátó és a védőháló között. Ezután átbújtak a védőhálón, átmásztak a pályafalon, ráadásul még akkor, amikor a kockás zászló után a levezető körüket teljesítették a versenyzők.
A COTA 500 ezer eurós büntetést kapott (ennek egy részét felfüggesztették) és ki kellett dolgoznia egy tervet, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő.
A versenyzők imádják Amerikát
Az austini Circuit of The Americas 2012-es debütálása óta az F1 egyik legkedveltebb helyszíne. A város már önmagában is élénk, de a futamhétvége még tovább fokozza az energiát: cowboykalapok, barbecue-illat és fesztiválhangulat jellemzi. A pilóták és csapatok is felveszik a „western” stílust – Daniel Ricciardo lóháton, Lewis Hamilton cowboy-kalapban, Max Verstappen pedig flanelingben érkezett a paddockba a korábbi években.
A COTA a világ legjobb pályáinak elemeit ötvözi: a 40 méteres emelkedésű 1-es kanyar legendás, a Silverstone-ihlette gyors „S” kanyarsor, a sanghaji egyenes és az isztambuli stílusú ívek pedig izgalmas, technikás vonalvezetést adnak. A versenyzők szerint a pálya egyszerre modern és „old school”, tele előzési lehetőséggel.
Austin városa is különleges: barátságos, bohém és tele van élő zenével, utcai ételekkel, nyüzsgő éjszakai élettel. A „Keep Austin Weird” szlogen tökéletesen leírja az F1 hétvégéjének hangulatát. A COTA mára az amerikai F1-korszak szíve lett – az európai hagyományok és az amerikai show tökéletes keveréke.
Az Amerikai Nagydíj sprintfutam, ebben a naptári évben a hat közül az egyik. A sprintfutam egy 100 km-es, kb. 30 perces verseny, nincs kötelező bokszkiállás sem. A sprinthétvégék menete eltér a megszokottól: pénteken tartják a sprintkvalifikációt, amely meghatározza a szombati rövid futam rajtsorrendjét, majd később aznap zajlik a hagyományos időmérő a vasárnapi nagydíjra.
A formátum eredeti célja, hogy minden nap legyen tét, így a nézők több akciót kapnak, a csapatoknak viszont kevesebb idejük marad a beállításokra, ami növeli a kiszámíthatatlanságot. Idén Austin mellett még Brazíliában és Katarban lesz sprinthétvége.
A konstruktőri versenyt már megnyerte a McLaren, a pilóták rangsorát Oscar Piastri vezeti 336 ponttal, mögötte csapatársa, Lando Norris áll 314 ponttal. Max Verstappennek 273 pontja van a harmadik helyen.
A hétvégi program (magyar idő szerint):
- péntek: szabadedzés 19.30, sprintkvalifikáció 23.30
- szombat: sprintfutam 19.00, időmérő 23.00
- vasárnap: futam 21.00
- További cikkek: