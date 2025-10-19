Az Origón is beszámoltunk arról, hogy szombaton a sprintfutam után következett az időmérő, amely Isack Hadjar balesetével indult, amiért piros zászlóval szakították meg a kvalifikációt. A Forma-1-es mezőny zaklatott hétvégét teljesít eddig, Piastri csak a hatodik helyről indulhat, miközben a két rivális, Verstappen és Norris rajtolhat az első sorból. Verstappen 47. pole-ját ünnepelheti Norris, Leclerc, Russell, Hamilton és Piastri előtt. A világbajnoki pontversenyben vezető Piastri nagy bajba kerülhet, ugyanis Verstappen újabb pontokat hozhat rajta a magyar idő szerint vasárnap 21.00 órakor kezdődő futamon.

A Forma-1 vasárnap este jön a futammal

Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

A Forma-1 Amerikai Nagydíja vasárnap este lesz

A texasi verseny helyi idő szerint délután 14.00-kor lesz, de ez a világon, így Európában az időzónák miatt más időpontban kezdődik. Az F1 illetékesei gondoltak az amerikaikon kívüli szurkolókra is, ezért feltettek egy ábrát, benne Budapesttel, amelyben sok mindenki láthatja, mikor kell leülnie a képernyő elé, ha meg akarja nézni a futamot.